Wanda, la giacca si apre troppo: ma l’intimo dov’è?

Eccola di nuovo che dimentica gli indumenti e manda letteralmente in tilt i suoi ammiratori, chi se non lei, Wanda Nara.

La sua data di nascita è 9 dicembre 1986, questo vuol dire che la splendida Wanda Nara ha già compiuto 36 anni. La sensualissima showgirl sudamericana è nota da tempo nel mondo del calcio, in particolare conosciuta per essere l’ex moglie di Maxi Lopez e l’attuale moglie dell’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi. Wanda continua a splendere sui social e infatti, i seguaci sono sempre di più.

Qualcuno dice che siano solo la sua bellezza ed il suo fisico da urlo ad averla aiutata per ottenere la sua immagine di oggi, ma non è così. L’argentina è una donna con un grande carisma e tanta personalità, che l’hanno portata a spingersi ben oltre le semplici apparizioni televisive. Il suo impero economico infatti, è sicuramente dovuto alla sua bravura nel sapersi muovere nel campo degli affari. Oggi, è persino un’agente sportiva.

Ma l’intimo dov’è? Wanda Nara stavolta esagera

Infatti la stupenda classe ’86, rappresenta suo marito, il calciatore, Mauro Icardi. In un mondo ancora troppo chiuso per le donne, è lei a farsi carico degli incontri con le squadre che vogliono comprare l’attaccante ex Sampdoria e Inter ed infatti, proprio lei è stata parte fondamentale della trattativa che ha portato il bomber al Galatasaray. Certo, la sensualità non guasta e non è un caso che i suoi follower siano, pensate, 16,3 milioni, ma questo è solo un altro aspetto che Wanda ha saputo sfruttare.

Tra l’altro per lei, la bellezza è di famiglia perché anche sua sorella, Zaira Nara, è una modella seguitissima. Anche lei ha un fisico pazzesco, anche se le forme non sono quelle di Wanda, e degli occhi chiari molto belli, ma Zaira è amata soprattutto in Argentina ed anche se ha tanti seguaci, non ha raggiunto il numero della meravigliosa showgirl. I suoi follower per ora, sono fermi a 5,4 milioni.

Ma uno dei segreti della meravigliosa wag argentina, lo abbiamo detto, è la sensualità. L’ex moglie di Maxi Lopez ed attuale di Icardi, sa sempre come stendere il pubblico, anche con pochi scatti. Ed è così attraente che spesso, non ha neanche bisogno di spogliarsi chissà quanto. Certo, nell’ultimo post è comunque una bomba, anche se ‘indossa solo’ una giacca. Sapientemente, infatti, l’argentina si sbottona un po’ troppo lì al centro e lascia capire che non ha indossato l’intimo. Inutile dire che gli occhi dei fan non possono non cadere sul bel lato A della showgirl che con qualche selfie, ha portato a casa altre migliaia di like.