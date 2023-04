Clamoroso De Ketelaere, va via subito: la nuova squadra

Clamorosa novità sul futuro di Charles De Ketelaere, il belga può andare via subito da Milano: ecco la nuova squadra.

L’ex giocatore del Brugge non sta vivendo una stagione d’esordio semplice con la maglia del Milan. Visto una stagione tutt’altro che edificante le possibilità di un addio non sono cosi remote e in casa rossonera si pensa addirittura ad una cessione, che, visto l’esborso della scorsa estate, sarebbe clamorosa.

Il Milan ha faticato molto e non è andato oltre lo 0 a 0 contro l’Empoli, nell’ultimo turno di campionato. La vittoria dello scudetto dello scorso anno è ormai il passato e in casa rossonera si lavora per avere quella continuità che sinora è mancata. Questo, anche a causa del ridotto impatto avuto dagli innesti del mercato, spesso deludenti ed incapaci di lasciare un segno importante nelle partite. Tra i nomi che più stanno rendendo al di sotto delle aspettative c’è senza dubbio Charles De Ketelaere. Sul futuro del belga arrivano sin da subito importanti novità.

De Ketelaere è stato il fiore all’occhiello della campagna acquisti rossonera. Il giocatore, pagato oltre 30 milioni, non ha finora mantenuto le aspettative ed anzi sembra essere considerato un autentico flop.

De Ketelaere via dal Milan? Ecco chi lo potrebbe cercare in estate

Per lui solo 7 presenze da titolare e spesso solo spezzoni, soprattutto in questa fase finale della stagione. La delusione nei confronti del ragazzo resta infatti altissima. Molti tifosi sembrano comunque speranzosi che il tempo possa aiutarlo a compiere passi avanti e a mostrare così tutto il suo talento, ma prima di tutto c’è da capire quale sarà il futuro. Nelle ultime ore sul calciatore è piombato uno storico club di Premier League, il Leeds.

A riportare la notizia sono gli inglesi di TeamTalk i quali anticipano per l’appunto come il belga del Milan sia sulla lista degli obiettivi dei Whites. Già nella scorsa estate il Leeds aveva tentato di acquisire De Ketelaere il quale però, così come il Brugge, aveva invece preferito l’offerta dei rossoneri. L’impatto negativo che però il classe 2001 ha avuto in quel di Milano non esclude un possibile nuovo tentativo del club inglese il quale però non è l’unico interessato al giovane trequartista. Sul calciatore ci sarebbe anche il connazionale Vincent Kompany.

L’ex bandiera del Manchester City è ormai diventato da qualche anno allenatore e proprio in questa stagione sta vivendo la sua migliore annata da tecnico centrando con largo anticipo la promozione in Premier League con il Burnley. Kompany sta già pensando ai rinforzi in vista della corsa salvezza del prossimo campionato e proprio De Ketelaere sembra essere uno dei nomi papabili. Il futuro dell’ex Brugge al Milan sembra dunque meno certo del previsto, starà a Pioli e alla dirigenza decidere se vendere il ragazzo o aspettarlo, sperando che l’investimento fatto la scorsa estate porti i suoi frutti.