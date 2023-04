Festa ‘esplosiva’, Eleonora Incardona esagera con la scollatura

Eleonora Incardona ha festeggiato Pasqua da par suo, la modella e showgirl non passa inosservata con i suoi scatti sul web

In questi giorni, naturalmente, uno dei motivi ricorrenti sui social sono stati gli scatti e i post delle celebrità per le loro vacanze di Pasqua. In molti casi, con immagini che hanno fatto rapidamente il giro della rete. Come nel caso della splendida Eleonora Incardona, che ha dato ancora una volta sfoggio di tutto il suo fascino.

La modella, influencer e conduttrice sportiva, conosciuta qualche anno fa anche per essere la cognata di Diletta Leotta continua a far sognare gli ammiratori, a suon di contenuti sui social davvero da urlo.

Eleonora Incardona, da Ibiza con furore: che spettacolo

Vacanze di Pasqua, dicevamo, ed Eleonora per le sue ha scelto una location particolare, di quelle che non passano inosservate. La splendida ragusana si è recata infatti a Ibiza per godersi sole e mare e ricaricare le batterie in vista del finale di stagione.

Sappiamo che Eleonora segue sempre con grande interesse le vicende calcistiche, per passione ma anche per motivi di lavoro. E in vista delle ultime decisive sfide tra campionato e coppe tutti, addetti ai lavori compresi, devono dare il loro meglio. Di sicuro, dopo i giorni di relax alle Baleari, Eleonora sarà ricaricata. Una carica che inevitabilmente, grazie ai suoi scatti, viene trasmessa ai suoi ammiratori.

Eleonora Incardona, brindisi bollente: il vestito la contiene a fatica, il lato A da impazzire come sempre

Eleonora ha continuato, in questo periodo, ad accumulare fan sul web, giungendo ormai oltre gli 800 mila followers su Instagram. Spesso con presenze femminili di tale fascino appare quasi come la normalità.

La bella Incardona ha trascorso la giornata di Pasqua con un look particolare, che senza dubbio non è passato inosservato. Con l’abito che incornicia meravigliosamente la showgirl e soprattutto la sua scollatura esplosiva e diventata iconica. Uno spettacolo che non delude mai le attese e anche questa volta infatti raccoglie commenti e like a profusione. Applausi a scena aperta per la splendida Eleonora, che conferma di essere una delle preferite del web e si prepara anche a una estate da capogiro, se queste sono le premesse.