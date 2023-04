Disastro Icardi, gesto estremo davanti a tutti: come reagirà Wanda?

Clamoroso quanto accaduto a Mauro Icardi dopo la gara contro il Basaksehir. L’attaccante non è riuscito a contenersi. Subito la sanzione

Mauro Icardi è ormai una stella in Turchia. La sua esperienza al Galatasaray sta rappresentando una vera rinascita, sia in termini personali che di carriera. Da quando veste la maglia giallorossa, l’argentino è tornato ad incidere sul campo come un tempo. Gol su gol, con i tifosi dello storico club turco completamente innamorati di lui. E con quelli rivali che riconoscono perfettamente la sua forza.

Dieci gol e sette assist in diciassette presenze complessive, tra campionato e coppe. Insomma, Maurito sta dimostrando di saperci ancora fare, o comunque di non averlo mai dimenticato. In maniera inaspettata, ha sviluppato un notevole attaccamento alla maglia in questa sua esperienza in prestito al Galatasaray. Icardi tiene alla causa giallorossa, accompagnato da talenti del calibro di Mertens e Zaniolo, vecchie conoscenze della Serie A.

A dimostrare la devozione che l’argentino ha per il suo Gala è l’ultimo episodio che lo ha riguardato. Mauro Icardi è stato una furia dopo la sconfitta contro il Basaksehir, e ha inveito sui social per l’ingiusto risultato finale. Scopriamo cosa è successo.

Icardi su tutte le furie: multa in arrivo

Il 5 aprile in Turchia si è giocata Galatasaray-Basaksehir, il derby dei derby nel Paese euroasiatico. La gara, valida per i quarti di finale della Coppa di Turchia è terminata 2-3 in favore della formazione ospite. Ma il corso della partita, soprattutto del primo tempo, è stato fortemente messo in discussione per alcuni episodi arbitrali. Le polemiche non sono di certo mancate dunque. Nello specifico, nei primi 45 minuti di gioco, al Gala sono stati annullati ben due gol. Uno a Akturkoglu per fuorigioco (5′) e uno a Mertens per un presunto tocco di mano (40′). Entrambe le reti sono state controllare dal VAR, che ha comunicato all’arbitro in campo la loro invalidità. In realtà, tali decisioni sono state fortemente messe in dubbio, e ritenute ingiuste. Certamente, due gol, o anche uno, avrebbero potuto cambiare le sorti della gara, ed indirizzarla su altri binari.

Non l’ha presa per niente bene Mauro Icardi, autore del momentaneo 2-2 nel secondo tempo. L’attaccante ex Inter ha inveito sui social contro l’arbitraggio, a suo dire irregolare. E’ arrivata subito una multa. L’ex Inter nello specifico, aveva accusato l’arbitraggio di Galatasaray-Basaksehir di essere stato scandaloso e vergognoso. Sui suoi canali social si era espresso senza peli sulla lingua. Ma l’accusa più grave l’aveva fatta a Lale Ortak, presidente dell’associazione arbitri turca. Definendo la partita come la “rapina dell’anno”, ha chiesto le sue dimissioni.

Dopo questo durissimo attacco Icardi è stato multato di 7.500 euro dalla TFF. Per lui, probabilmente, si tratta di spiccioli. Ma il fatto verrà ricordato per un pò con tutto il clamore che ne è venuto fuori. Chissà se Wanda Nara, sua agente e moglie, avrà apprezzato o meno il gesto istintivo di Mauro. I due recentemente hanno spesso avuto problemi coniugali, ma negli ultimi tempi le cose sembrano migliorare.