Cambia una super panchina, risoluzione consensuale: ora è ufficiale

Manca sempre meno al termine della stagione e non si può più sbagliare. Le panchine di alcuni club europei non sono cosi salde.

Una rescissione consensuale per un allenatore di un’importante squadra europea arrivata a meno di due mesi dalla conclusione del campionato. I campionati entrano nel vivo e c’è sempre meno tempo per sbagliare se non si vuole rovinare una stagione con dei risultati negativi. La prima partita dopo la sosta per le nazionali è stata fatale ad una panchina eccellente essendo poi arrivata la rescissione consensuale del tecnico.

Allenatore e club hanno infatti trovato l’accordo per chiudere anticipatamente il rapporto provando a dare alla squadra l’opportunità di rialzare la testa ed evitare una clamorosa retrocessione che saprebbe di fallimento totale.

Cambio in panchina in casa Leicester. Il club e Brendan Rodgers hanno trovato infatti l’accordo per chiudere in anticipo il rapporto vista la difficile situazione in classifica delle Foxes.

Rescissione consensuale in Premier League, cambia una super panchina

Dopo quattro anni infatti cambia la panchina della squadra che fece innamorare tutta Europa conquistando a sorpresa la Premier League nel 2016. Ora Vardy e compagni si trovano inaspettatamente al penultimo posto in classifica dopo essere partiti con ben altre aspettative. Un risultato che al momento vedrebbe la squadra retrocedere in Championship, assoluta ‘tragedia’ sportiva per il club. Il ko maturato in casa del Crystal Palace negli ultimi secondi della partita di sabato è stato decisivo per il cambio in panchina.

Il tecnico lascia quindi la squadra al momento a Sadler e Stowell anche se il club sta valutando anche un opzione di lusso con lo spagnolo Rafa Benitez nel mirino. L’ex tecnico di Liverpool, Real e Napoli rappresenta però anche un’alternativa per il finale di stagione del Chelsea. Periodo nero per gli allenatori in Premier e dopo l’esonero di Potter c’è anche l’addio di Brendan Rodgers. Manca poco al termine della stagione e il Leicester è in assoluta difficoltà.

Penultimo posto al momento per le Foxes che però vedono la salvezza ancora molto vicina considerato il fatto che il Leeds quartultimo è distante solamente un punto. Un campionato avvincente quello della Premier League per quello che riguarda la salvezza considerato il fatto che nel giro di sette punti ci sono ben nove squadre, tutte che non potranno abbassare la guardia nelle restanti dieci giornate (o più per qualcuno che deve recuperare) di campionato.