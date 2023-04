Maglia troppo aderente: curve pericolose per Cecilia Rodriguez

Anche Cecilia Rodriguez nel giorno di Pasquetta impegnata in una scampagnata fuori porta: la showgirl più affascinante che mai

Per moltissimi italiani, il giorno di Pasquetta è stato tradizionalmente dedicato alle scampagnate fuori città, provando ad approfittare di una delle prime belle giornate primaverili. Una giornata che ha visto scendere in campo anche numerosi vip, immancabilmente presenti sui social con i loro scatti. In particolare, le tante bellezze del web hanno lasciato il segno con immagini super seducenti e tra queste anche la splendida Cecilia Rodriguez, sorella della famosissima showgirl Belen Rodriguez.

La showgirl argentina, che ormai in Italia è decisamente di casa, come al solito non ha fatto mancare ai suoi fan immagini accattivanti, ribadendo la sua classe e il suo enorme fascino.

Cecilia Rodriguez, Pasquetta d’amore con Ignazio Moser: una gita romantica

La giornata di Pasquetta per lei è stata trascorsa insieme al suo Ignazio Moser. La coppia ha scelto una meta piuttosto particolare per la propria gita. Non allontanandosi moltissimo da Milano e non dirigendosi verso una località glamour, ma trascorrendo una giornata senza dubbio diversa.

I due infatti si sono recati in un agriturismo, in provincia di Milano, che offre la possibilità di organizzare dei picnic all’aria aperta, comodamente seduti sul prato. Insomma, una gita all’insegna della semplicità e del relax, godendosi qualche ora lontani dal caos della città. Cecilia e Ignazio, insieme aliloro inseparabili amici a quattro zampe, hanno postato numerosi scatti che hanno raccolto i complimenti dei fan, per una delle coppie più amate dello showbusiness. Ma come sempre, il fascino intrigante di Cecilia non poteva certo passare sotto silenzio.

Cecilia Rodriguez all’aria aperta, anche senza scollatura seducente e irresistibile: curve spaziali

E infatti, il primo scatto colpisce subito dritto al cuore. Alla modella e showgirl argentina, seguitissima sulla community da quasi 4 milioni e 800 mila followers, basta sempre poco per accendere la passione dei suoi ammiratori.

Anche con una maglietta a collo alto, ci fa sognare. L’aderenza della maglia permette di far risaltare le curve del suo lato A, impossibile resistere e infatti arrivano i complimenti da parte dei fan per la solita bellezza incontenibile e indescrivibile della Rodriguez. Che per l’ennesima volta conferma di avere un fascino che non ha nulla da invidiare a quello della celebre sorella.