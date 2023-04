Lascia la Lazio per Tik Tok: decisione assurda

Ha lasciato la Lazio per sbarcare su Tik Tok, il social network più utilizzato dai ragazzini: decisione assurda

Con una magia del “Mago” Luis Alberto, un delizioso tacco a liberare al tiro Zaccagni che non ha lasciato scampo a Szczęsny, la Lazio di Maurizio Sarri ha mandato al tappeto la Juventus che era reduce da sette vittorie nelle precedenti 8 partite. Il club biancoceleste è sempre più secondo in classifica e vive un ottimo momento di forma.

Si ferma, dunque, la corsa Champions dei bianconeri mentre la Lazio vede sempre più avvicinarsi l’ambito traguardo dell’approdo nella prossima edizione della “Coppa dalle grandi orecchie”. Il club capitolino vuole trattenere tutti i suoi big, a partire da quel Milinkovic-Savic che, nel match all’Olimpico contro la Juventus, ha aperto le danze diventando con 65 centri il miglior marcatore straniero nella storia della Lazio.

Se con la qualificazione alla prossima edizione edizione della Champions League salgono le quotazioni di vedere ancora con la maglia biancoceleste il “Sergente”, un altro ex tesserato della Lazio, Sergio Cruz Pereira, sta vivendo una storia totalmente differente

Lascia la Lazio per Tik Tok: “Voglio essere un esempio”

Il calciatore ha abbandonato il club capitolino per sbarcare su Tik Tok, il social network preferito dagli adolescenti, dove è un’autentica star da 30 milioni di visualizzazioni al mese. Insomma, invece che degli stadi Sergio Cruz Pereira è diventato un idolo dei follower del social network tanto che pur essendo in Italia da 17 anni il suo nome non dice molto agli appassionati e ai tifosi.

Eppure gli inizi erano più che come promettenti come dimostrano la tripletta nella finale del campionato under 16 brasiliano alla squadra nelle cui fila giocava Marcelo, sì proprio il laterale del Real Madrid, e i 6 gol con la Juniores del San Cristovao, dove ha dato i primissimi calci a un pallone Ronaldo il Fenomeno, che convincono a Lazio a portarlo in Italia. Purtroppo l’ambientamento, complici le difficoltà linguistiche, non è stato dei migliori tanto che Sergio Cruz Pereira lascia la Lazio per iniziare una lunga gavetta in Serie C, con nel mezzo un’avventura a Malta, prima di fare ritorno in Brasile dove inizia a postare su Tik Tok i primi video.

La svolta, però, arriva al suo ritorno in Italia dove i ragazzini in ogni stadio lo rincorrono per farsi una foto con lui. Attualmente gioca vicino a Brescia e aiuta la scuola calcio del paese dove risiede che ha visto aumentare i ragazzini che si allenano da 10 a 35 grazie ai suoi video nei quali spiega ai bambini che capita anche ai grandi di non giocare anche se si sono ben allenati dal momento che “voglio essere un esempio per quei ragazzi e fargli capire che con l’impegno si può fare tutto”. Sergio Cruz Pereira, il perfetto esempio di come dovrebbero essere usati i social network.