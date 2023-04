Rudi Garcia esonerato: è ufficiale, allenerà in Serie A

Rudi Garcia ha terminato la sua esperienza in Arabia Saudita. Ed ora per lui è pronta una big di Serie A.

Rudi Garcia non è più l’allenatore dell’Al-Nassr. Il club arabo, secondo alcune indiscrezioni sotto consiglio di Cristiano Ronaldo, ha comunicato l’esonero del tecnico ex Roma ed ora potrebbero decidere di puntare su un altro big per continuare il percorso di europeizzazione della squadra.

Per Rudi Garcia, invece, potrebbero aprirsi le strade della Serie A. Il rapporto tra il tecnico francese e il nostro campionato è stato sempre molto forte ed ora le strade potrebbero nuovamente ritrovarsi anche se quasi certamente bisognerà aspettare la fine della stagione per avere un quadro molto più chiaro.

Serie A: Rudi Garcia in una big, firma in estate

L’esonero di Rudi Garcia consentirà al francese di ritornare in Europa. Sicuramente l’esperienza in Arabia gli è servita a proseguire un percorso di crescita iniziato ormai da qualche anno ed ormai nelle sue intenzioni c’è quello di provare con una big a raggiungere traguardi molto importanti. E la Serie A rappresenta forse l’occasione migliore per rilanciarsi dopo un periodo non assolutamente facile che si è concluso con l’addio all’Al-Nassr anche per colpa di Cristiano Ronaldo.

In passato, Rudi Garcia è stato accostato in più di un’occasione alla Fiorentina e la stessa squadra toscana potrebbe tornare sul francese nelle prossime settimane. Il rapporto con Italiano potrebbe terminare alla fine della stagione e il transalpino rappresenta la giusta soluzione a dare continuità ad un progetto e soprattutto provare a ritornare a lottare per un posto in Europa.

Naturalmente si tratta di una ipotesi che dovrà essere vagliata solamente al termine della stagione visto che, almeno per il momento, Commisso è concentrato sul chiudere nel migliore dei modi l’annata. Una volta che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti (o sfumati) si inizierà a guardare al futuro e Rudi Garcia potrebbe essere il nome giusto per ripartire.

Ultime Rudi Garcia: duello Fiorentina-Atalanta?

La Fiorentina ci aveva già pensato in passato e per questo motivo rappresenta la squadra in pole position per arrivare a Rudi Garcia. Ma il tecnico francese potrebbe essere una possibilità importante per l’Atalanta, che quasi certamente al termine della stagione dirà addio a Gasperini.

Insomma, nel futuro dell’ex Roma ci potrebbe essere la Serie A. I ragionamenti sono in corso e la decisione finale arriverà solamente al termine della stagione e anche in base alle offerte che saranno sul tavolo. Rudi Garcia è pronto a ritornare in Europa dopo una esperienza non sicuramente fortunata in Arabia.