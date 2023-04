Addio Vlahovic, è ufficiale: la decisione scuote i tifosi della Juve

Dusan Vlahovic e un addio alla Juve che comincia a rendere vibrante il calciomercato, anche i tifosi bianconeri sembrano ora ponderare questa possibilità.

Il centravanti serbo non segna ed è agitato, le sue ultime mosse non sono piaciute né alla Juve, che attende ormai da mesi la sua continuità, così come la tifoseria bianconera, stanca di dover stare sempre ad aspettare segnali di crescita che stentano ad arrivare.

Il centravanti non segna, qualcosa non funziona. Equazione elementare per una squadra, soprattutto nel caso della Juventus, sempre ormai costretta a gestire vari casi nel corso di una stagione. I big sono a corrente alternata, uno su tutti sta diventando il grande mistero, ben più di Paul Pogba e dei suoi 35 minuti complessivi in dieci mesi.

Dusan Vlahovic era l’uomo più atteso dopo il mondiale e dopo qualche segnale incoraggiante è tornato nella malinconia. Non segna da febbraio, la Juve deve trovare i gol in un altro modo e non sempre le cose vanno bene. Le ultime mosse del serbo poi hanno contribuito a far crescere il malumore tra i tifosi bianconeri.

Vlahovic, mossa sgradita ai bianconeri

Le condizioni fisiche del serbo preoccupano, partendo dal problema alla caviglia rimediato contro la Lazio. Vlahovic non è al 100%, inutile negarlo: né dal punto di vista fisico e nemmeno soprattutto dal punto di vista della tranquillità mentale. Sente il peso di tante responsabilità addosso e ancora non è riuscita a caricarsi definitivamente la squadra sulle spalle, fondamentale importante per chi acquistato per 70 milioni di euro dalla Fiorentina. Un’altra mossa ha fatto storcere il naso ai tifosi bianconeri, Vlahovic ha sospeso il suo account su Instagram.

Lo ha fatto nel giorno di Pasqua, stanco di tante critiche e incomprensioni. Vietando i commenti di chi è stato sempre duro con il serbo (e ci può anche stare). Al contempo, ha impedito ai tifosi, soprattutto quelli più giovani, di avere un contatto con un bomber comunque stimato in maglia bianconera. Tutto ciò porta anche a valutare le voci di un addio alla Juve: allontanandosi dai tifosi, si aprono spiragli per top club come Bayern e Chelsea.

Il serbo deve ritrovare un po’ di pace, in campo e non. Il gol manca da tempo, sono quasi due mesi che il centravanti non va a segno. Il club bianconero ha fatto un investimento importante acquistandolo e ovviamente farà, nei prossimi mesi, le opportune valutazioni. Di certo, Max Allegri lo considera fondamentale nel suo progetto: la corsa al piazzamento continentale e le chance di vittoria in Europa League dipendono anche dalla verve di Vlahovic.