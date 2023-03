Sarri ringrazia la Juve: lo sconto è servito

L’ex Roma, approdato alla Lazio alla fine del mercato di gennaio, vorrebbe essere riscattato dal club biancoceleste, ma c’è un ostacolo

Sarà stato per la sua sincera dichiarazione d’amore nei confronti dei colori biancocelesti. Sarò stato per la sua partecipazion attiva ai festeggiamenti post Derby, quando è andato faccia a faccia con Cristante, suo ex compagno alla Roma, invitandolo ad andar via. O forse semplicemente sarà per la sua abnegazione durante gli allenamenti, che finora ha però prodotto solo 69′ in campo, in Conference League. Il futuro dell’ex Juve, ad ogni modo, sembra già segnato.

Stiamo parlando ovviamente di Luca Pellegrini, il laterale sinistro di proprietà dei bianconeri trasferitosi alla corte di Maurizio Sarri proprio in chiusura della sessione invernale di scambi. Il calciatore, come riferito anche dall’edizione odierna de ‘Il Messaggero‘, avrebbe già convinto tutti a Formello. Le condizioni per una futura permanenza nella Capitale sono state già tracciate dagli accordi con la Juve: la Lazio può esercitare il diritto di riscatto fissato a 15 milioni, pagabili in cinque esercizi. Qualora venisse esercitato il riscatto, il giocatore ha già firmato fino al 2027. Ma i biancocelesti vorrebbero trattare il prezzo con la Vecchia Signora.

Luca Pellegrini verso il riscatto: la Lazio chiede lo sconto

Al netto di un feeling tra allenatore e giocatore che filtra anche dalle cronache quotidiane da Formello, la Lazio non vorrebbe pagare per intero i 15 milioni fissati negli accordi di gennaio. La volontà è quella di chiedere un piccolo sconto alla Juve. Di modo che il cartellino di Pellegrini comporti un esborso non superiore ai 10 milioni di euro.

L’affare sembra poter andare in porto anche in questi termini, e il motivo è semplice. Il club bianconero spera sempre di coronare il sogno Milinkovic-Savic, ben sapendo che ci sarà da lottare con Lotito sul costo del serbo. Rendersi disponibili a rininciare a 5 milioni nell’affare Pellegrini potrebbe disporre benevolmente il patron capitolino nella comunque difficile trattativa per la cessione del ‘Sergente’.