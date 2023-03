Operazione da 10 milioni: Milan-Napoli, antipasto di mercato

Il quarto di finale di Champions si gioca anche sul mercato. Spunta l’affare a Parigi, ecco che sia i rossoneri che i ‘partenopei’ possono provarci

In attesa che Milan–Napoli del prossimo 12 aprile prenda il via, col ritorno di Champions che è fissato una settimana dopo al ‘Maradona’, sia la squadra di Stefano Pioli che quella di Luciano Spalletti potrebbero ben presto affrontarsi a muso duro anche sul mercato.

Ad essere sinceri, infatti, entrambe le società andranno, da un momento all’altro, alla ricerca di nuovi ed ulteriori innesti in vista della prossima estate. Un reparto che i rossoneri necessiterebbero, senz’alcun ombra di dubbio, di rinfoltire è quello del centrocampo. Discorso leggermente simile anche per i ‘partenopei’: i quali, al posto di Diego Demme che è in scadenza nel 2024 e che può benissimo dire addio a fine stagione, potrebbero finire per accogliere qualcun altro al suo posto. Restiamo sempre in tema Champions però.

Come ormai noto a tutti quanti, chi tra Napoli e Milan otterrà il passaggio del turno, troverà in semifinale la vincente di Benfica-Inter (altra sfida degna di nota). Quanto ai portoghesi però, Goncalo Ramos a parte, la squadra guidata ad oggi da Roger Schmidt vanta ottime individualità nella propria rosa. Un nome su tutti? No, questa volta non ci stiamo riferendo solamente all’ex nerazzurro Joao Mario, reo di aver già superato il tetto delle 20 reti stagionali, bensì a qualcun altro che potrebbe far comodo sia all’una che all’altra compagine.

Calciomercato, futuro tutto da scrivere per Draxler: possono pensarci Milan e Napoli

I numeri collezionati in passato tra Shalke 04 e Wolfsburg sembrerebbero essere, oramai, un lontano ricordo per Julian Draxler: calciatore che, quest’anno più che mai, è letteralmente finito ai margini della rosa.

Sole 18 presenze totalizzate in stagione assieme al Benfica, club a cui è stato girato in prestito direttamente dal Psg. Esclusi i 2 gol, infatti, Draxler non ha trovato alcun’altra gioia in terra portoghese: da dove, peraltro, farà le valigie a fine stagione. Una situazione alquanto emblematica la sua: in quanto, oltre ad essere in scadenza nel 2024 assieme ai parigini, non rientra minimamente tra i piani dei francesi. Occhio perché. come vi accennavamo fino ad un attimo fa, a pensarci potrebbero essere sia Milan che Napoli.

Il suo resta un prezzo più che appetibile e che si aggira ‘solamente’ attorno ai 10 milioni di euro. Per quale motivo ambedue le società dovrebbero prendere in considerazione l’idea di poterlo tesserare, eventualmente, un giorno? Beh, a Milano finirebbe per fare il titolare, complice quella partenza di Kessie a cui i rossoneri sembrerebbero non aver sopperito del tutto, mentre dalle parti di Napoli potrebbe rivelarsi un ottimo ricambio anche in virtù di quello scudetto che i ‘partenopei’ si apprestano ad alzare, oramai, al cielo.