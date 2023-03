Verratti e l’intreccio col Milan: così scatta il super colpo estivo

Il calciomercato del Milan può intrecciarsi con quello del PSG: Verratti grande protagonista dell’estate

Non è un mistero: la stagione del Milan, fino a questo momento, sia stata deludente. Perché il divario in campionato dal Napoli capolista è imbarazzante, nonostante il successo tricolore della squadra di Pioli sia distante meno di un anno.

In Champions League, non sarà semplice: affrontare proprio gli azzurri pare una sfida quasi proibitiva per quanto registrato da mesi a questa parte. Ma intanto Paolo Maldini e Frederic Massara stanno già sondando il terreno per quelle che saranno le operazioni di calciomercato da portare a termine durante l’estate. Entrate ed uscite che molto probabilmente rivoluzioneranno la rosa a disposizione dell’allenatore emiliano. E un po’ a sorpresa l’intreccio che potrebbe lasciare di stucco il club di via Aldo Rossi vedrebbe al centro di tutto Marco Verratti. Perché il centrocampista abruzzese, pilastro del PSG e della Nazionale di Roberto Mancini, avrebbe intenzione di rappresentare un ruolo davvero importante nel mercato rossonero e in quello della società di Al-Khelaifi. L’ex Pescara vorrebbe provare a convincere una delle stelle di Stefano Pioli a lasciare Milanello per tentare la fortuna al PSG, dalla prossima estate. Si tratta di Sandro Tonali, perno insostituibile per la mediana del ‘Diavolo’.

Tonali al PSG: così lo ‘porta’ Verratti

Il giocatore ex Brescia piace a diverse grandi squadre sparse per l’Europa e quella transalpina potrebbe essere la soluzione giusta.

Tonali, dunque, potrebbe davvero lasciare il Milan, squadra della quale è tifoso sin da bambino? Difficile ma non impossibile. Perchè se i rossoneri non dovessero centrare l’ingresso alla fase a gironi della prossima Champions League, allora l’ipotesi in Ligue 1 non sarebbe poi tanto lontana dai desideri del centrocampista rossonero. Sono 2 le reti e 7 gli assist vincenti collezionati da Tonali nelle 34 presenze complessive con il Milan, tra campionato e coppe.