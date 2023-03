“La Nazionale peggiore di sempre”: i tifosi Azzurri sono inferociti

Inizio di gara sconcertante per la Nazionale di Roberto Mancini, che ha subìto l’iniziativa di Malta nei primi minuti di gioco

Chiamata a riscattarsi dopo la sconfitta all’esordio nel girone di qualificazione ad Euro 2024 patita contro l’Inghilterra, la Nazionale di Roberto Mancini è impegnata a Malta in una gara sulla carta semplice.

Eppure, complice anche una formazione iniziale totalmente stravolta rispetto all’impegno di Napoli, e zeppa di volti in qualche modo nuovi – per lo meno nelle scelte dal 1′ del Ct – la squadra Azzurra è andata in difficoltà nelle battute iniziali dell’incontro. Nemmeno il tempo di assorbire le critiche che al 15′ Mateo Retegui ha messo il suo timbro sulla gara. Che poi ha visto l’autogol di Guillauimier, su iniziativa di Pessina, a mettere in ghiaccio per lo meno la prima frazione. Alcune scelte del tecnico di Jesi non sono però proprio andate giù a parecchi tifosi Azzurri. Che sui social hanno manifestato il loro malcontento.

“Ma come ha fatto a vincere l’Europeo?”: tifosi Azzurri sarcastici su Mancini

Le critiche al Ct si sono concentrate soprattutto sulle decisioni riguardo l’undici iniziale, con tanto di maglia numero ’10’ affidata a Wilfried Gnonto, un quasi esordiente in maglia Azzurra.

#MaltaItalia il mistero rimane di come solo 3 anni fa l’Italia abbia vinto l’europeo… una nazionale da rifondare — Nio Lauro (@ninolauro) March 26, 2023

La nazionale più scarsa di sempre in partite ufficiali?#MaltaItalia pic.twitter.com/dKShNkdzWb — Nic (@nic_erre) March 26, 2023

Chi ha avuto a che fare con le scuole calcio in Italia non può meravigliarsi del livello della nazionale. #MaltaItalia — Gianpa (@Gianpa89267191) March 26, 2023

Venti minuti a dir poco imbarazzanti, del nuovo numero 10 della Nazionale Italiana #Gnonto #MaltaItalia — Clint (@RPettorruso) March 26, 2023

Leggo gente fuori di senno secondo cui Gnonto con la numero 10 sarebbe il punto più basso nella storia della Nazionale Davvero vi meritereste di rivivere le partite della Nazionale allenata da Ventura per il resto dei vostri giorni#MaltaItalia — andre (@CHAMPXGNEPOETRY) March 26, 2023

L’ITALIA NON HA NESSUN TIPO DI GIOCO, NON ANDREMO DA NESSUNA PARTE COSIIIIIII #MaltaItalia — vals (@valsinborderlnd) March 26, 2023

Sembra una partita di lega pro

#MaltaItalia — Kasugai Crow (@L9ve_s) March 26, 2023