Retegui-gol e l’Italia va: più ombre che luci a Malta

Al National Stadium Ta’ Qali di Malta, l’Italia riscatta la sconfitta di tre giorni fa contro l’Inghilterra, ma la strada appare ancora lunga

Dopo il passo falso interno contro l’Inghilterra, a questo punto favorita d’obbligo per il primo posto nel girone di qualificazione Gruppo C ad Euro 2024, l’Italia di Roberto Mancini era chiamata al pronto riscatto a casa della modesta Malta. Missione compiuta, ma certo senza incantare.

L’avvio di match è anzi da incubo per la nostra Nazionale, con Gigio Donnarumma subito impegnato al grande intervento dopo pochi minuti. I tanti cambi nella formazione inizale certamente non avranno agevolata l’amalgama degli Azzurri, apparsi svogliati e poco precisi. Meno male che c’è lui, Mateo Retegui, che al 15′ sblocca la gara con una bella incornata su corner di Tonali. Tempo di registrare, al 21′, l’uscita antcipata dal campo di Wilfried Gnonto – infortunio alla caviglia per lui – che al 27′ arriva il raddoppio. Stavolta è Matteo Pessina ad inserirsi bene in area di rigore, sempre su iniziativa del rossonero ex Brescia, creando lo scompiglio: anticipato dal maltese Guillaumier nel suo tap-in sotto porta, il giocatore del Monza può comunque festeggiare per il raddoppio.

Malta-Italia 0-2: la ripresa e il tabellino

Nella ripresa, complici i tanti cambi effettuati dal Ct, l’Italia va al piccolo trotto, senza creare particolari pericoli alla porta dei padroni di casa. La gara scorre così lentamente verso la fine, con gli Azzurri che non riescono ad incrementare il bottino di segnature, lasciando ancora parecchi dubbi sul proprio conto.

Malta (3-4-2-1) Bonello; Apap, Borg (83′ Brown), Attard (64′ Muscat); J.Mbong, Yankam, Guillaumier, N.Muscat (75′ Dimach), Corbolan; Satariano (64′ Nwoko), Jones (75′ Teuma)

A disposizione: Grech, Formosa, Micallef, Paiber, Kristensen, Camenzuli; P.Mbon.

CT: Michele Marcolini

Italia (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo (46′ Darmian), Scalvini (83′ Toloi), Romagnoli, Emerson Palmieri; Pessina, Cristante, Tonali (67′ Verratti); Politano, Retegui (67′ Scamacca), Gnonto (21′ Grifo)

A disposizione: Meret, Carnesecchi, Spinazzola, Acerbi, Jorginho, Frattesi, Berardi

CT: Roberto Mancini

Marcatori: 15′ Retegui, 27′ aut. Guillaumier