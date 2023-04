Scelta fatta: l’ex Juve allenerà la Nazionale

La maggior parte delle società e degli addetti ai lavori stanno lavorando per concludere al meglio la stagione.

Nel frattempo però c’è un occhio a quello che sarà il futuro con il calciomercato che incombe e panchine eccellenti che sono ancora da assegnare.

Potrebbe infatti cambiare il futuro di uno degli allenatori italiani più vincenti. Possibile addio al proprio club per un’avventura in una delle nazionali più prestigiose del mondo. Al momento ci sono stati solo diversi rumors, abboccamenti dai vertici della Nazionale e c’è un paese intero in attesa per conoscere il destino di una delle panchine più importanti al mondo. Nelle prossime settimane potrebbero esserci nuovi contatti in merito anche se l’evoluzione delle trattative si avrà solo a fine stagione.

Brasile su un top coach, le ultime

Stiamo parlando di Carlo Ancelotti. L’attuale allenatore del Real Madrid è fortemente nel mirino della nazionale brasiliana. Le voci circolano già dalla fine del mondiale in Qatar quando i verdeoro furono eliminati ai calci di rigore dalla Croazia. L’ex tecnico di Juventus e Milan sembra essere la prima scelta della federazione brasiliana che vuole affidarsi al tecnico italiano per il rilancio della propria selezione, alla ricerca della conquista del mondiale del 2026.

A confermare l’interesse da parte della nazionale brasiliana nei confronti di Ancelotti è stato lo stesso tecnico del Real Madrid in conferenza. L’ex Milan ha parlato di come sia stato contattato dalla federazione brasiliana ma allo stesso tempo di come sia concentrato sul finale di stagione con la propria squadra.

Al momento la Liga appare ormai nelle mani del Barcellona mentre i Blancos dovranno affrontare la finale della Copa del Rey. Il Real ha infatti recuperato lo 0-1 dell’andata ed ha vinto 4 a 0 al Camp Nou, eliminando la squadra di Xavi. L’obiettivo principale resta sempre la Champions League con i campioni in carica che se la dovranno vedere contro il Chelsea in occasione dei quarti di finale. Nell’eventuale semifinale le merengues saranno di fronte alla vincitrice tra Bayern Monaco e Manchester City, per molti una finale anticipata.

Per Carlo Ancelotti si era parlato anche di un possibile ritorno in Serie A in vista della prossima stagione con le possibilità Milan e Roma in caso di cambio in panchina. Al momento però le possibilità Brasile o nuova stagione al Real Madrid appaiono più probabili per l’allenatore di Reggiolo classe 1959.