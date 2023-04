L’UEFA ha fretta: subito fuori dalle Coppe!

L’UEFA non vuole più perdere tempo. Il massimo organismo calcistico europeo ha tutta l’intenzione di prendere seri provvedimenti nell’immediato nei confronti di un club in particolare.

Il tempo dell’attesa è terminato. L’UEFA, infatti, non vuole più perdere tempo e ha tutta l’intenzione di agire in maniera concreta contro chi si è resa protagonista di episodi controversi nel corso degli ultimi anni.

Le notizie girano in maniera piuttosto veloce. In effetti, la sensazione è che potrebbero esserci delle vittime anche illustri ad essere coinvolte nel procedimento che il massimo organismo calcistico europeo vuole attuare nelle prossime settimane. Il presidente Ceferin, qualche settimana fa, è stato piuttosto chiaro in merito alla cosa.

Il numero uno dell’UEFA, rieletto nelle ultime ore presidente sino al 2027, ha dichiarato di voler adoperare il pugno duro con chi si è reso protagonista di alcune importanti violazioni che hanno messo il calcio, soprattutto quello europeo, in cattiva luce.

UEFA, tiene banco ancora il caso della Superlega

In seno alla UEFA ci sono ancora delle discussioni legate alla Superlega. Il fallimento dell’iniziativa, di fatto, non ha mai placato nè i club “dissidenti”, nè la stessa UEFA che si è espressa sempre in maniera molto dura nei confronti delle squadre che non hanno mai abbandonato del tutto l’idea di poter dare vita ad una competizione dal nulla e che potrebbe essere una seria competitor della Champions League.

In tal senso, infatti, Juventus, Real Madrid e Barcellona sono rimaste nell’occhio del ciclone del massimo organismo calcistico europeo. Non è quindi solo un caso che Ceferin ritorni a parlare in maniera molto frequente delle tre grandi potenze coinvolte nella vicenda. Il numero uno del calcio europeo non le manda di certo a dire. “È interessante notare come i tre club che si sentono i salvatori del Calcio- ha dichiarato Ceferin– uno è coinvolto in un procedimento penale per il risanamento del proprio bilancio e l’altro per aver pagato uno dei leader della organizzazione arbitrale del propria redazione”.

UEFA, Ceferin vuole un procedimento rapido per la vicenda Barcellona

Se il primo caso è un chiaro riferimento alla Juventus, il secondo tiene conto del caso che vede coinvolto il Barcellona. Si tratta del noto “caso Negreria”. Secondo gli inquirenti il Barcellona avrebbe pagato uno dei leader dell’associazione arbitrale spagnola Negreira per avere, ufficialmente, delle consulenze.

Il caso è stato definito molto grave da Ceferin. Il numero uno del calcio europeo chiede un procedimento in tempi brevi. L’edizione odierna di “AS”, riporta che l‘UEFA vuole un procedimento rapido che possa avvenire entro Giugno in modo tale che un possibile pronunciamento del TAS non possa avere ripercussioni sulle coppe europee del 2023-2024. Lo scopo dell’UEFA è di tenere fuori dalla competizioni il Barcellona.