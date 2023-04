Calciomercato Juventus, plusvalenza in vista: parte a giugno

La Juventus pensa già al mercato e un calciatore della Juventus partirà a giugno, andando ad arricchire le casse bianconere.

La sconfitta della Juventus di Roma contro i biancocelesti a ridimensionato in un po’ con gli obiettivi dei bianconeri che sognavano di poter recuperare i punti Champions persi per colpa del verdetto avvenuto ad inizio gennaio.

Eppure non è detta l’ultima parola, perché il diciannove, quando il consiglio di garanzia si riunirà, i bianconeri sapranno il proprio destino. Nel frattempo la Juventus cerca di organizzarsi e lo fa sia con i calciatori attualmente in rosa che con quelli che torneranno del prestito a giugno.

Perché troppe scelte sbagliate negli ultimi mesi hanno costretto la squadra di Massimiliano Allegri a dover necessariamente lasciar partire pezzi da un valore anche piuttosto alto alla ricerca di riscatti dopo prestiti annuali.

Il vero problema della Juventus

Il problema dei bianconeri negli ultimi anni, dopo la fine del ciclo della Juventus, capace di trionfare per nove anni consecutivi, è stato senza troppi dubbi il centrocampo. E il fortissimo poker composto da Claudio Marchisio, Arturo Vidal, Paul Pogba e Andrea Pirlo dominava in lungo e in largo l’Italia e l’Europa.

Dopo che tutti questi hanno lasciato, chi per motivi di bilancio, chi per altre ambizioni, chi perché a fine carriera, la squadra piemontese non ha saputo più riorganizzarsi, acquistando costantemente calciatori che sulla carta potessero essere utili, ma che effettivamente non dessero niente più di mediocrità alla mediana della vecchia signora.

Se calciatori come Rovella sono partiti per farsi le ossa e torneranno per giocare, tanti altri come Arthur e McKennie probabilmente faranno di nuovo parte del ritiro pre-campionato a giugno.

Pronto a partire: ecco dove va

Fra questi rischia fortemente di esserci anche Denis Zakaria, arrivato per due spicci dal Borussia Moenchengladbach, direttamente dalla Bundesliga perché in scadenza e strappato alla Roma, il calciatore svizzero non ha mai convinto realmente ed è finito in prestito al Chelsea per praticamente tutta la stagione. I blues però, difficilmente pagheranno il riscatto del calciatore che in Inghilterra non ha mai davvero convinto.

La notizia positiva per la Juventus però, arriva dalla Turchia dove il Galatasaray, avvezzo a pescare in Italia già da diverso tempo per costruire la squadra del futuro, avrebbe messo gli occhi sul roccioso centrocampista: sembra che il club nel quale attualmente militi anche Zaniolo sarebbe disposto a portare in Superliga Zakaria, rendendolo di fatto il titolare indiscutibile della mediana.

Massimiliano Allegri non è mai riuscito a valorizzare il centrocampista e difficilmente riuscirà a farlo in due mesi di preparazione, proprio per questo la possibilità di monetizzare dallo svizzero, magari andando anche a ricavarne una plusvalenza decisamente importante, potrebbe fare più che bene alle casse bianconere.