Intimo bollente: Jovana Djordjevic è praticamente ‘nuda’

Jovana Djordjevic lascia tutti senza fiato: intimo bollente per la modella che manda in tilt Instagram

Un centravanti che non ha certo lasciato il segno con la maglia della Lazio; è Filip Djordjevic, bomber 35enne ritiratosi dall’attività agonistica nel luglio del 2021. Tre stagioni in maglia biancoceleste ed appena 11 gol; un bottino non certo da attaccante di razza, qualità che aveva invece mostrato in patria.

Ed anche il suo passaggio al Chievo Verona non era stato entusiasmante; tre le stagioni con la maglia dei clivensi e la doppia cifra raggiunta solo nel 2019/2020, quando in 33 gare di Serie B segnò ben 10 reti condite da quattro assist. Se Djordjevic, dicevamo, non è stato indimenticabile, ha di certo lasciato il segno Jovana, moglie dell’attaccante e soprattutto modella. La donna, peraltro, ha anche partecipato all’edizione dello scorso anno dell’Isola dei Famosi abbandonata a causa di un problema relativo ad una vecchia operazione al seno a cui si era sottoposta anni prima, con un punto uscito fuori a causa del dimagrimento eccessivo patito in Honduras.

Una rivelazione che aveva messo a tacere anche le voci di una terza gravidanza della donna, già mamma di due bambini. Un corpo da favola per la bellissima Jovana che sa perfettamente come lasciare a bocca aperta i suoi oltre 360mila follower che la seguono su Instagram. D’altronde basta scrollare il suo profilo per restare completamente a bocca aperta.

Jovana Djordjevic senza veli: uno show pazzesco

Nell’ultimo post la bellissima Jovana ha decisamente esagerato. Una serie di scatti dall’alto contenuto sensuale, per uno show davvero clamoroso, da far girare la testa proprio a tutti. Tre le immagini per la modella, con un leit motiv ben chiaro, mandare in tilt Instagram. E così si è lasciata ammirare con indosso solo un perizoma color carne – davvero minimal – ed un body completamente trasparente, a lasciare proprio nulla all’immaginazione.

Il florido décolleté coperto solamente dai suoi lunghi capelli corvini e dalle pose ammalianti della bella Djordjevic, con l’outfit completato da un piccolo cappotto bianco ed un cappello da cow girl dello stesso colore. Ed ovviamente in bella mostra anche le sua gambe perfette, chilometriche quasi, slanciate da un paio di décolleté con tacco alto, a spillo.

L’ennesimo show di una donna capace di attrarre l’attenzione su di sé sempre e comunque; tantissime le immagini in cui appare in tutto il suo splendore, con indosso body super sgambati oppure oppure in intimo, perfino leopardato quasi a mostrare come sia aggressiva quanto un felino. Ed i commenti, manco a dirlo, si sprecano; “la tua bellezza è tutto” le ha scritto un follower, mentre un altro evidenzia le gambe perfette. Del resto sembra davvero difficile dar torto.