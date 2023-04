Effetto domino Messi: via da Barcellona, sbarca in Serie A

La stella argentina Lionel Messi si appresta ad incendiare il prossimo calciomercato estivo. Il giocatore è in scadenza.

Lionel Messi è pronto ad infiammare il prossimo calciomercato estivo. Il fenomeno di Rosario, infatti, vedrà scadere il proprio contratto con il Paris Saint Germain al termine della stagione. Nonostante la volontà del presidente dei francesi Al-Khelaifi, il campione del mondo, complici anche i fischi dei propri tifosi, sarebbe orientato a non accettare il rinnovo contrattuale proposto dal Paris Saint Germain.

Sono moltissime le società che stanno monitorando costantemente la situazione del fuoriclasse argentino, su tutti il Barcellona. Il club blaugrana non ha mai nascosto il desiderio di riportare ‘La Pulce a casa”. La dirigenza catalana, infatti, è costantemente in contatto con il papà di Messi per cercare di capire la fattibilità dell’operazione. Qualora il ritorno il blaugrana si concretizzasse, Juventus e Inter potrebbero ritrovarsi la strada spianata per un calciatore che non sembra trovare molto spazio agli ordini di Xavi.

Come detto, Lionel Messi non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il Paris Saint Germain in scadenza a giugno. Il campione del mondo, infatti, è in costante contatto con il Barcellona, che sta studiando il piano per riportarlo in Spagna.

Ritorno possibile per Messi: possibilità Ferran Torres per Inter e Juventus

Qualora il grande ritorno dovesse concretizzarsi ufficialmente, il Barcellona potrebbe privarsi di Ferran Torres, che non sembra rientrare nei piani di mister Xavi. L’ala spagnola classe 2000 non sta disputando una grandissima stagione, come dimostrano le sole sei reti realizzate in 36 partite disputate tra campionato e coppe. Il ragazzo ex Manchester City non sembra più rientrare nei piani di Xavi, che non si opporrebbe di fronte ad una cessione. Il classe 2000 ha attirato l’interesse di due top club italiani, ovvero Juventus e Inter, che stanno monitorando la situazione.

La trattativa non è semplice, visto il costo oneroso e l’ingaggio del calciatore. I club italiani monitorano la situazione e valuterebbero solo il prestito con diritto di riscatto. Il Barcellona, soprattutto in caso di ritorno di Messi, potrebbe decidere di aprire con questa formula. Si tratterebbe di un colpo molto importante per Inter e Juventus, che andrebbero a rinforzare ulteriormente il proprio reparto avanzato.

Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con l’approdo di Messi al Barcellona che potrebbe innescare un derby d’Italia anche in chiave mercato. La carriera di Ferran Torres potrebbe proseguire nel campionato nostrano. Se a tinte bianconere o nerazzurre sarà solo il tempo a dirlo.