Infortunio Pogba, i tempi di recupero sono clamorosi: la conferma è appena arrivata

Un inizio di stagione in salita per la Juventus. L’infortunio di Pogba ha complicato i piani della Juventus che ha dovuto fare i conti con un nuovo stop.

L’annuncio da Torino lascia una speranza ai tifosi con il francese che spera di rientrare nei prossimi giorni. La squadra bianconera non ha vissuto un momento felicissimo con l’infermeria e sta cercando di risolvere alcuni problemi, con alcuni rientri che si avvicinano tra cui quello di Bonucci.

L’infortunio di Pogba tiene con il fiato sul collo la Vecchia Signora e i suoi tifosi. Il tecnico dei bianconeri ha studiato le contromosse durante tutto l’arco della stagione con l’inserimento di Fagioli, ormai titolare inamovibile. Il tecnico toscano ha in mente di recuperare il centrocampista il prima possibile considerando che in passato il calciatore francese ha avuto un ruolo prioritario. Pogba è stato uno dei migliori calciatori del decennio, ma da qualche anno è alle prese con costanti problemi fisici.

Saranno necessarie le prossime settimane per capire se il calciatore ex United recupererà per la sfida contro lo Sporting Lisbona o se bisognerà attendere qualche partita in più. L’assenza del calciatore si è sentita per tutta la stagione la mancanza e il super colpo dell’estate bianconero, rimasto ai box inizialmente per il problema al menisco, non ha mai potuto dare il proprio apporto.

Juventus, infortunio Pogba: ecco quando rientra

Come riferiscono i media italiani, il nuovo recupero procede nel migliore dei modi anche se i tempi di recupero sembrano essere ancora più lunghi del previsto. Paul Pogba potrebbe essere essere di nuovo in campo per la sfida di Europa League contro lo Sporting Lisbona della prossima settimana, ma difficilmente sarà in campo dal primo minuto. La Juve vede nel francese una delle priorità, viste le difficoltà riscontrate a centrocampo, ma il suo rientro continua purtroppo a slittare. I tifosi attendono con ansia il suo rientro in campo.

La buona notizia arrivata da Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, dopo il pareggio per 1-1 nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter consiste nell’aver ritrovato in gruppo sia Leonardo Bonucci che Paul Pogba. Entrambi i calciatori hanno svolto l’intera seduta con la squadra. Per il capitano della Juventus i tempi di recupero sono più veloci. Ci sono grosse possibilità di rivederlo almeno nell’elenco dei convocati contro la Lazio, il big match che concluderà la 29esima giornata di Serie A.