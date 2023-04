Inter, scoppia il caso Martinez: cos’è successo con Inzaghi

L’Inter e Lautaro Martinez sono in crisi, Inzaghi non riesce a trovare una soluzione e la prossima partita di Champions League diventerà decisiva.

Il capitano argentino è messo nel mirino, le sue prestazioni preoccupano i nerazzurri e ci sono dei malumori quasi irrisolti che stanno emergendo a galla. L’Inter di Inzaghi non può fare a meno di Martinez, ma solo a patto che sia concentrato al 100%.

Il pari contro la Salernitana ha aperto altri problemi in casa dei nerazzurri, il gol di Candreva è stato davvero una doccia gelata. L’Inter è rientrata da Salerno con il morale decisamente sotto tono, Inzaghi dovrà capire qual è il problema di fondo della squadra.

C’è un big che su tutti ha qualcosa di irrisolto o quasi come Lautaro Martinez, l’argentino è un caso per l’Inter da dover risolvere quanto prima. Perché le prestazioni dell’argentino sono rinfiacchite d’un colpo? Come mai la gestione dell’attaccante sta diventando sempre più cervellotica? Domande a cui dovrà rispondere Simone Inzaghi, ci sono vecchie questioni irrisolte.

Inter e Inzaghi, cosa accade

Il feeling tra l’attaccante e allenatore viaggia un po’ a corrente alternata nei nerazzurri. L’argentino sente addosso il peso delle responsabilità, non è un caso come dopo la vittoria nel campionato del mondo siano decisamente cresciute le attenzioni su di lui. Gazzetta oggi ha fatto il punto della situazione, andando a sottolineare un dato che la fa da padrona: nelle ultime nove partite dell’Inter, Martinez ha realizzato solamente un gol. Troppo poco, e forse sta emergendo la vera motivazione: Martinez avrebbe voluto un periodo maggiore di riposo nell’Inter di Inzaghi, e non questo dai e vai con la panchina.

Inzaghi lo sta usando nella ripresa, per due volte gli ha preferito Correa e l’argentino è subentrato sempre con l’ansia di dover essere decisivo o quasi. Non proprio il massimo, Martinez e la sua gestione sono da sempre un cruccio per i nerazzurri, all’opposto di quanto avveniva nella scorsa stagione.

Martinez ha un caso sulla gestione dei nerazzurri

Bisognerà capire quale sarà la gestione definitiva dell’attaccante, Inzaghi dovrà tenere saldo il comando ma capire anche come rende al meglio Martinez. Nella scorsa stagione, l’argentino era spesso sostituito nell’Inter e non gradiva ciò. In questa stagione, invece, subentra in campo ma dimostra di avere della stanchezza comunque accumulata. In vista della Champions tutto ciò è preoccupante: Martinez dovrebbe giocare contro il Porto, ma ha bisogno di riposo per l’Inter in Serie A. Ciò che Inzaghi però non gli concederà, la classifica in campionato non è proprio delle migliori per i nerazzurri.