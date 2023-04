Penalizzazione per un’altra squadra di Serie A, tremano i tifosi: annuncio ufficiale

La penalizzazione da 15 punti inflitta alla Juventus ha rivoluzionato la classifica di Serie A in attesa del ricorso dei bianconeri. Ora sono altre le squadre che devono fare i conti con la giustizia sportiva.

Nelle ultime ore l’attenzione della Procura è rivolta anche ad altre squadre di Serie A. I club coinvolti rischiano una sanzione per quanto avvenuto nell’ambito della questione plusvalenze. Il calcio italiano è alle prese con un altro scandalo, quello relativo alle plusvalenze. Punita la Juventus con una penalizzazione da 15 punti (con i bianconeri fiduciosi sul ricorso presentato), ora è la volta delle altre squadre coinvolte che attendono di conoscere quello che è il loro destino legato alla giustizia sportiva

Ci si chiede se arriveranno nuove penalizzazioni o solamente diffide e sanzioni economiche per gli altri club coinvolti nelle operazioni con la Juventus degli anni passati. Ora l’attenzione è tutta sul filone che porta alle operazioni di Roma, Lazio e Salernitana.

Serie A, la questione plusvalenze non colpisce solo la Juve: altre penalizzazioni?

Proprio sul destino dei granata si accende il focus con l’allenatore Paulo Sousa che ha commentato la situazione: “Ne ho parlato con il direttore De Sanctis che mi ha messo al corrente senza però nessuna preoccupazione“. Il tecnico portoghese ha poi proseguito: “Non ne ho parlato con i ragazzi perché è una cosa che non possiamo controllare. Non ho nemmeno sentito i ragazzi che ne parlavano tra di loro. Ci siamo solo concentrati su quella che è la preparazione della partita contro l’Inter”.

Filtra quindi tranquillità nell’ambiente campano con La Gazzetta dello Sport che ha fatto una previsione su quelle che potrebbero essere le decisioni nei confronti delle tre squadre. La Salernitana, avendo cambiato proprietà con l’insediamento di Danilo Iervolino come nuovo presidente, dovrebbe essere fuori da qualsiasi responsabilità. Un’ammenda invece potrebbe essere comminata a Lazio e Roma per le operazioni sotto indagine.

Nel frattempo si avvicina la decisione sul ricorso della Juventus in merito alla penalizzazione di 15 punti inflitta agli uomini di Allegri. Nel caso in cui i bianconeri dovessero riavere i punti balzerebbero al secondo posto andando di fatto a mettere un’ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League. Diventerebbe diverso anche il discorso scudetto per il Napoli che dovrebbe attendere qualche giornata in più prima di festeggiare il terzo tricolore della sua storia vedendo ridursi a dodici i punti di vantaggio sulla seconda.