Cambia di nuovo maglia: affare Belotti in Serie A

Molto difficile che Andrea Belotti possa essere riconfermato dalla Roma anche per la prossima stagione

Arrivato come uno dei super colpi a parametro zero, fino a questo momento il ‘Gallo‘ Andrea Belotti non ha lasciato per nulla il segno. Basti pensare che in campionato, quando siamo arrivati al mese di Aprile, ancora deve trovare la via della rete. Un autentico “dramma” per uno che di mestiere fa l’attaccante e che per anni è stata la punta di diamante del Torino. Lo ‘Special One‘ Josè Mourinho ha voluto il calciatore a tutti i costi questo anno e il calciatore non aspettava altro. Tanto è vero che ha rifiutato tutte le destinazioni possibili visto che voleva solamente i giallorossi.

Solamente in Europa League il giocatore ha lasciato il segno, timbrando il cartellino in tre occasioni. Nonostante non sia considerato un titolare, Andrea entra spesso dalla panchina e gioca anche una buona quantità di minuti. In campionato, però, ancora non riesce a trovare la via della rete. Difficile, a questo punto, che possa essere riconfermato anche per la prossima stagione. Il calciatore è arrivato gratis nella Capitale e potrebbe salutare con una buona plusvalenza.

Si tratterebbe di un clamoroso ritorno di fiamma, da parte del club, nei confronti del campione d’Europa. Già ai tempi del Torino la società aveva mostrato interesse, tanto da presentare anche offerte. In quella occasione, però, il patron Cairo non ne voleva assolutamente sapere di privarsi di uno dei migliori calciatori che aveva in rosa. Adesso, però, le cose sono cambiate. Così come la squadra in cui milita.

Belotti, addio Roma a fine stagione? Nuovo club per lui

Dopo un rendimento abbastanza al di sotto delle attese Belotti vede il suo futuro in grande bilico. La Fiorentina di Rocco Commisso è alla ricerca di un attaccante di qualità e che possa sostituire anche il serbo Luka Jovic. L’esperienza del serbo in Italia sembra sempre più vicina a terminare.

I gigliati potrebbero così fiondarsi sul 30enne e dargli quella fiducia che in questo momento fatica a trovare. Anche se ci sarebbe da giocarsi il posto con un Arthur Cabral più in forma come non mai. Il brasiliano ha trovato il gol anche nella semifinale di andata contro la Cremonese in Coppa Italia. Commisso, intanto, è pronto a bussare alla porta dei giallorossi per il centravanti.