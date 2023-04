Scaricato due volte: l’Inter lo porta via alla Juve

Beppe Marotta all’assalto per un grande colpo estivo. Pure la Juventus al tappeto, così si può fare

Il pari contro la Juventus in Coppa Italia ha fatto rumore. Probabilmente, fino al ritorno della semifinale del prossimo 26 aprile, si continuerà a discutere di quanto accaduto soprattutto nel finale, con tre espulsioni in archivio ed un mare di polemiche. Ma adesso l’Inter di Simone Inzaghi deve fare i conti con i prossimi impegni che, in un modo o nell’altro, decifreranno quale sarà il finale di stagione della ‘Beneamata’.

Il doppio scontro con il Benfica che, se desse esito positivo, regalerebbe la semifinale ai nerazzurri. Monza ed Empoli, invece, le due ‘trappole’ in Serie A: prima che tra poco più di due settimane le strade di Inter e Juventus si incrocino per l’ultima volta quest’anno. Intanto la dirigenza meneghina sta già pianificando la prossima annata calcistica e sono attese novità davvero importanti allo scacchiere tattico di Inzaghi.

In caso di permanenza o meno di Inzaghi, Marotta non cambierà idea: vi saranno molti addi ma anche diversi ingressi durante il calciomercato estivo. Focus in difesa dove è sicura la partenza di Skriniar a zero. Dovrebbe salutare pure Dumfries in nome del FFP: occhio, poi, Robin Gosens che non ha convinto appieno e in caso di offerta congrua (piace molto in Bundesliga) rischierebbe di salutare già Milano.

Juve anticipata: firma con l’Inter ‘grazie’ a Simeone

L’intreccio che farebbe esultare i tifosi nerazzurri potrebbe concretizzarsi grazie ad un grande ex nerazzurro come Diego Simeone ma non solo: l’intuizione di Marotta manderebbe al tappeto anche la Juventus. Secondo quanto viene riportato su Twitter dalla pagina ‘Enganche’, l’Inter guarderà in Premier League. L’Inter non intende farsi trovare impreparata e sta già sondando il terreno per un grande colpo proprio in quella zona del campo.

L’avventura di Renan Lodi con il Nottingham Forest sembra ormai destinata a terminare nei prossimi mesi. Il club inglese non intende riscattarlo dall’Atletico Madrid, un calciatore che da tempo Inter e Juventus monitorano con interesse. Il classe 1998, però, non rappresenta una priorità nemmeno per i Colchoneros che potrebbero metterlo definitivamente sul mercato.

Ad approfittarne, come detto, potrebbe essere proprio il club di Steven Zhang che giocherebbe d’anticipo lasciando tra le altre anche la Juventus a bocca asciutta. Con la squadra inglese il 24enne di Serrana ha in questa stagione collezionato 24 presenze con 1 gol all’attivo, 1875′ sul rettangolo verde senza nemmeno un assist all’attivo. Prestazioni altalenanti che sembrerebbero spingere il Nottingham Forest a virare su altri profili in quella zona del campo, rispedendo Renan Lodi a Madrid. L’Inter, alla finestra, è pronta all’agguato decisivo.