Gasperini furioso: un Big si trasferisce all’Inter

Gasperini rischia di perdere uno dei suoi top player e il passaggio all’Inter potrebbe avvenire nella prossima sessione di mercato

La sfida tra Atalanta e Inter non è solo in campo. Le due squadre lombarde si stanno contendendo l’accesso alla prossima Champions League, ma il duello a giugno potrebbe spostarsi sul mercato. L’ad dell’Inter Marotta sta iniziando a guardarsi intorno per migliorare la rosa, protagonista finora di un’annata deludente. Dieci sconfitte in Serie A e solo le coppe possono realmente salvare Inzaghi. Il tecnico si giocherà tutto in questo mese tra la Coppa Italia (semifinale con la Juve) e i Quarti di finale contro i portoghesi del Benfica.

Senza la qualificazione alla Champions il tecnico saluterà sicuramente in estate. L’Inter si guarda intorno e pianifica il futuro. Chi andrà via sicuramente il centrale slovacco Milan Skriniar. Il centrale non rinnoverà ed ha già un accordo con il francesi del PSG. Ma i problemi in difesa non finiscono qui. Infatti l’Inter rischia di perdere un altro pezzo fondamentale del pacchetto arretrato e ora si cercano le soluzioni. Fare la spesa in casa Atalanta può essere una soluzione, ma Gasperini è furioso.

La situazione del centrale Bastoni è complicata e il difensore potrebbe andare via. Le parole del suo agente Tullio Tinti spaventano i tifosi: “Non ho mai portato un giocatore a parametro zero, ma me l’hanno portato i club. Chiaramente i contratti bisogna farli in due“. Il procuratore ha poi aggiunto: “A volte un giocatore non firma perché ha aspettato troppo, oppure magari il club non aveva interesse a fare il contratto. Quando le persone si comportano in maniera corretta il problema non credo sussista“.

Bastoni può andare via: l’Inter punta Scalvini

Il difensore potrebbe svincolarsi nel 2024, ma l’Inter vuole evitare un caso Skriniar bis. Su di lui c’è la Juventus che sta puntando a un sostituto di Bonucci. Anche il club nerazzurro inizia a guardarsi intorno e l’alternativa arriva direttamente dal campionato italiano. A Marotta piace moltissimo il giovane talento Scalvini.

L’atalantino ha impressionato tutti in questa stagione e ha anche conquistato la convocazione in Nazionale. L’Inter è alla ricerca di un giocatore giovane e lui rappresenta il profilo ideale. La Dea è una bottega cara e sarà difficile prenderlo per meno di 25/30 milioni. Gasperini, ovviamente, lo vuole trattenere ed è furioso all’idea di perdere il suo miglior difensore. L’apertura del mercato è vicina e le prime trattative iniziano a prendere forma. Il club milanese deve iniziare a progettare il nuovo anno dopo il fallimento dell’ultima Serie A. Da valutare anche se Simone Inzaghi siederà ancora sulla panchina dell’Inter.