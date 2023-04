Triangolo Juve: via Szczesny, sostituto top

Nonostante le difficoltà legato al caso plusvalenze, la Juventus pensa già alla programmazione del prossimo calciomercato estivo.

La Juventus, impegnata nelle questioni extra campo, sta comunque pensando a come rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri alla riapertura della sessione estiva di calciomercato. Con il futuro di Rabiot e Di Maria in bilico per via della scadenza contrattuale, un altro calciatore che potrebbe lasciare la vecchia signora è il portiere polacco Wojciech Szczęsny, con la dirigenza che già lavora al futuro. Il polacco classe 1990 potrebbe aver concluso il proprio ciclo con la maglia bianconera, nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2024.

Sull’estremo difensore bianconero sembra aver messo gli occhi il Manchester United, che potrebbe decidere di portarlo a Old Trafford qualora si concretizzasse l’addio a David De Gea. Il portiere spagnolo vedrà scadere il proprio contratto a giugno e, salvo sorprese, dovrebbe concludere la propria avventura in Inghilterra dopo dodici anni. Sul classe 1990 sembra esserci il forte interesse del Paris Saint Germain, che vorrebbe affidargli la porta. Proprio per questo, la Juventus starebbe pensando di riportare in Italia il portiere della nostra nazionale.

Come detto, nonostante i problemi legati al caso plusvalenze, la dirigenza bianconera si sta muovendo sul calciomercato estivo per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri.

Szczesny via, la Juventus pensa al grande colpo: idea Donnarumma

Qualora l’addio di Szczesny si concretizzasse, e in caso di approdo di De Gea a Parigi, la Juventus starebbe pensando di riportare in Italia Gianluigi Donnarumma. Il portiere della nazionale italiana non ha mai scaldato i cuori dei tifosi parigini, con la società che starebbe pensando ad una cessione in caso di buona offerta. Viste le prestazioni non ottimali con il Paris Saint Germain, la Juventus sembra convinta di poter portare a Torino il classe 1999 a condizioni vantaggiose.

Ovviamente, per imbastire una trattativa con il ragazzo, la partecipazione alle prossime competizioni europee sono un fattore determinante. Dopo l’esperienza non particolarmente felice in Francia, Donnarumma sembrerebbe essere affascinato dal tornare in Italia, con la Juventus che potrebbe essere destinazione gradita. Il triangolo Szczesny – De Gea – Donnarumma potrebbe presto accendersi, con la Juventus che cercherà di regalarsi il grande colpo per difendere la propria porta. Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione potrebbe presto entrare nel vivo, con Szczesny che potrebbe dire addio alla vecchia signora dopo sei anni dal suo arrivo.