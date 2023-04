Dybala, pagano la clausola: che intreccio con la Juve

Paulo Dybala si sta rendendo protagonista di una grande stagione in maglia giallorossa, tanto che diversi club sembrano essersi messi sulle sue tracce.

Uno dei migliori della Roma di Josè Mourinho è sicuramente Paulo Dybala, calciatore che sta trascinando i giallorossi a suon di goal e grandi prestazioni. José Mourinho sembra non poterne più fare a meno, vista l’importanza dell’ex bianconeri. Il campione del mondo, infatti, si è reso autore di 14 reti e otto assist in 30 partite disputate tra campionato e coppe. Queste ottime prestazioni non sono passate inosservate, tanto che una big europea sembra essersi messa sulle sue tracce.

A spaventare la Roma è la clausola presente sul contratto del numero 21, una clausola appetibile per diversi club italiani ed europei. Uno dei principali top club al mondo, stiamo parlando del Real Madrid, ha individuato la Joya come possibile obiettivo. I Blancos, però, prima di affondare aspettano una cessione, e per la Juventus potrebbe rappresentare una ghiotta occasione.

Stando a quanto riporta il portale elgoldigital.com, infatti, Florentino Perez avrebbe deciso di puntare sul classe 1993 per rinforzare il proprio reparto avanzato, tanto che i primi contatti sembrerebbero già essere avvenuti.

Real Madrid forte su Dybala: via libera alla Juventus per Hazard

Come detto, l’avventura di Paulo Dybala con la maglia giallorossa potrebbe terminare dopo una sola stagione. Prima di acquistare il Real ha bisogno anche di cedere e fare cassa. Prima di tentare un possibile affondo, però, i merengues sperano di cedere un calciatore che possa far posto al campione del mondo. Stiamo parlando di Eden Hazard, esterno belga classe 1991. In questa stagione l’ex Chelsea ha disputato solamente otto partite tra campionato e coppe, mettendo a referto una sola rete.

Da quando è approdato a Madrid nell’estate del 2019, il belga non è riuscito a ripetere le grandi stagioni svolte in Inghilterra e, per questo motivo, il numero uno madridista sembra intenzionato a privarsene. Su Eden Hazard sembra esserci il forte interesse della Juventus, che potrebbe decidere di portarlo a Torino complice il futuro incerto di Di Maria. Dopo stagioni non all’altezza delle aspettative il Real Madrid potrebbe decidere di cederlo a basso costo, e questo stuzzica e non poco la dirigenza bianconera. Qualora la proposta bianconera si palesasse, il Real sarebbe subito pronto a sborsare i 20 milioni di euro che permetterebbero a Dybala di liberarsi dalla società capitolina. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con il Real Madrid che sembra pronto a strappare Dybala allo special one. Proprio per questo, Hazard alla Juventus potrebbe diventare molto più di un’idea.