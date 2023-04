Chiesa lascia la Juve per 90 milioni: offerta irrinunciabile

Federico Chiesa lascia la Juventus per l’incredibile cifra di 90 milioni di euro: arriva l’offerta irrinunciabile ai bianconeri.

Il numero 7 della Juventus potrebbe lasciare dopo soli 3 anni per una cifra irrinunciabile: dilaga la preoccupazione tra tutti i tifosi, con i bianconeri che non intendono cedere se non per una maxi offerta.

Dopo una prima fase di stagione con pochissime luci e tante, troppe ombre, culminata con la penalizzazione di 15 punti, la Juventus sembra finalmente essersi rimessa in carreggiata dopo la vittoria interna contro il Verona. Il club bianconero sogna di poter riagganciare la zona Champions indipendentemente dalla restituzione o meno dei punti tolti dalla giustizia sportiva.

Allegri è riuscito in questi mesi a trovare il giusto mix tra gioventù ed esperienza. Da un lato giovani talenti come Fagioli e Soulè, dall’altro l’esperienza di Angel Di Maria. La Juve sta invece faticando a trovare il miglior Federico Chiesa. Il calciatore è tornato da mesi, ma continua ad accusare costanti problemi fisici.

Chiesa via dalla Juve? Per convincere il club serve una cifra shock

Sin dal suo arrivo in maglia bianconera, nell’estate del 2020, Chiesa è riuscito ad incidere, diventando subito un idolo dei tifosi. Nel Gennaio del 2022 Chiesa ha subito un gravissimo infortunio che lo ha costretto a restare fermo per circa un anno. I tifosi hanno atteso Federico con impazienza, senza fargli mancare mai il suo appoggio.

La gioia di rivedere Federico correre sul terreno di gioco è stata solo parziale per i tifosi della Juve. Chiesa ancora oggi sembra patire importanti dolori al ginocchio che gli stanno impedendo di trovare una condizione adeguata. In attesa di capire quanto l’ex viola potrà quindi aiutare i compagni in questo finale di stagione è già tempo di pensare al futuro per lui e per i bianconeri. La pista dell’addio non è da escludere con tre club pronti a muoversi per garantirsi l’esterno azzurro.

Juventus, un club in pole per Chiesa

Sul gioiellino della Juventus ci sarebbe innanzitutto il Bayern Monaco di Thomas Tuchel, che già ai tempi del Chelsea aveva mostrato interesse verso il giocatore, oltre ai bavaresi le sirene arrivano però anche dalla Premier League dove, oltre ai già citati Blues i quali prima dovranno però capire il futuro della propria panchina, è interessato anche il Manchester United, il quale già a gennaio, come riportato da alcuni siti inglesi, si era mosso per provare a portare Chiesa ad Old Trafford. L’interesse dunque non manca sul numero 7 della Juve, i bianconeri però sembrano pronti a sparare alto sul prezzo.

L’idea della Juventus è ovviamente quella di non cedere Chiesa, considerato uno dei pezzi fondamentali per il presente ed il futuro del club, o comunque non farlo a ‘cifre di saldo’ ma solo di fronte a offerte davvero irrinunciabili. Per sedersi al tavolo delle trattative dunque servirà almeno un’offerta da 80/90 milioni di euro, base di partenza minima per convincere la Juve a pensare di cedere uno dei propri leader. Per il momento comunque i tifosi possono stare tranquilli ed attendere che il proprio beniamino torni a incidere come prima.