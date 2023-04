Rinforzo da sogno per la Juve: si chiude con uno scambio super

Dopo la sosta per le Nazionali in casa Juve si lavora non solo in campo ma anche in vista del futuro. Occhio al calciomercato.

La Juventus è una delle squadre maggiormente attive con la dirigenza che pensa al prossimo campionato. La società ha comunque il dubbio relativo alle decisioni della giustizia sportiva che potrebbero cambiare e di molto le sorti future del club.

Al momento i bianconeri sono penalizzati di 15 punti e vedono ancora lontano il quarto posto. La possibile riassegnazione dei punti porterebbe gli uomini di Allegri al secondo posto in classifica, mettendo quasi in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League. Chiaramente la partecipazione o meno alla prossima massima manifestazione continentale cambierebbe ed in maniera netta le strategie del club. Essere tra le prime quattro alla fine della stagione consentirebbe al club allenato da Massimiliano Allegri di avere un’entrata economica ingente che porterebbe la società ad avere maggiori possibilità di spesa.

Una trattativa che esula dal posizionamento della squadra in campionato è quella che i bianconeri stanno provando ad intavolare con l’Empoli. L’idea è infatti quella di anticipare la concorrenza e portare a Torino Guglielmo Vicario, uno dei migliori portieri del nostro campionato.

Calciomercato Juventus, si lavora ad uno scambio con l’Empoli

La Juventus infatti sta pensando ad uno scambio andando ad accontentare i toscani, sia dal punto di vista economico che da quello delle contropartite tecniche. I bianconeri potrebbero infatti lasciare De Winter un’altra stagione agli ordini di Paolo Zanetti, aggiungendo inoltre il prestito di un anno di un calciatore tra i giovani Soulé e Iling Junior. Pur di assicurarsi poi il cartellino del portiere ex Cagliari, la Juventus sarebbe disposta a lasciarlo ancora un anno in Toscana, puntando per un altro anno in porta su Szczesny e Perin. Una decisione che abbasserebbe molto le richieste economiche dell’Empoli e che garantirebbe di fatto alla Juventus un esborso economico contenuto e di avere la porta ‘coperta’ in vista della stagione 2024.

Sul portiere classe 1996 ci sono però molti club pronti a presentare la propria offerta ai toscani. L’Inter lo segue da tempo e l’interesse del Chelsea per Onana potrebbe dare il via all’offensiva nerazzurra. Nelle scorse settimane Vicario è stato seguito con attenzione anche dal Bayern Monaco. Alle prese con il lungo infortunio di Neuer, i bavaresi cercano un portiere per il futuro considerato anche il fatto che Sommer, preso nel mercato di gennaio, quest’anno compirà 35 anni.