Disposto a tutto per la Roma, travestimento surreale: è successo a un grande attore

L’attore di fama nazionale ha scelto di fare questo gesto vista la sua grande passione per la Roma, squadra del cuore da sempre.

Il tifo per una squadra di calcio molto spesso è una passione infinita, inspiegabile. Vera e propria follia da stadio, che colpisce un po’ tutti gli appassionati. Dai più grandi ai più adulti, maschi, femmine e di qualsiasi estrazione sociale.

Lo sa bene un noto attore italiano, considerato tra i più bravi ed irriverenti volti della commedia italiana, da diversi anni. Parliamo di Paolo Calabresi, interprete romano che non ha mai nascosto il forte legame per i colori giallorossi.

Calabresi è un noto tifoso della Roma. Non a caso il suo personaggio televisivo più conosciuto, il capo-elettricista Augusto Biascica nella serie cult Boris, è un romanista doc, una parodia del tifoso passionale che considera la Roma come parte della sua vita. Inoltre va ricordato come Arturo Calabresi, figlio di Paolo, è un calciatore professionista. Il difensore classe ’96, è cresciuto nelle giovanili della Roma prima di prendere altre strade, andando a giocare in Francia.

Paolo Calabresi ed il mitologico travestimento da Nicolas Cage per seguire la sua Roma

Paolo Calabresi farebbe tutto per la Roma, passione vera ed infinita. In molti già conoscono la irriverente vicenda interpretativa dell’attore romano, che diversi anni fa decise di travestirsi solo per ottenere un pass per seguire i giallorossi dal vivo.

L’episodio risale al lontano ‘2000. Paolo Calabresi lavora e recita al Piccolo di Milano e in quei giorni a San Siro si giocava Milan-Roma. Scontro al vertice che l’attore non voleva perdere a nessun costo. Per questo motivo sfruttò la somiglianza col noto attore hollywoodiano Nicolas Cage, decidendo di travestirsi e fingersi la star, con tanto di accompagnatori fake al seguito.

Calabresi ingannò la dirigenza del Milan, in primis l’allora amministratore delegato Adriano Galliani, riuscendo ad ottenere un invito per la tribuna autorità. Tutti credettero alla clamorosa messinscena e il bravo Paolo riuscì a vedere gratis la partita a San Siro, ricevendo gli onori del caso e conoscendo anche l’idolo Francesco Totti negli spogliatoi.

Uno scherzo riuscitissimo che, una volta svelato, rese Paolo Calabresi talmente celebre da farlo diventare un volto di ‘Le Iene‘. Ma l’attore ci riprovò, con grande successo, anche anni dopo. Nel 2008, quando la Roma era in scena a Madrid contro il Real in Champions League.

Calabresi si rigettò nei panni di Nicolas Cage e riuscì a farsi invitare, tramite un fittizio comunicato produttivo made in USA, dalla dirigenza del Real allo stadio Bernabeu. Il bis riuscì perfettamente all’attore romano, che fu acclamato in tribuna vip e riuscì a seguire la sua Roma anche all’estero. L’unico a riconoscerlo fu Francesco Totti negli spogliatoi: “Lo voi pagà il biglietto ogni tanto?” – disse il capitano della Roma al grande trasformista.