Prendere o lasciare: offerta alla Juve per Vlahovic | Destinazione eccellente

L’intrigo estivo che riguarderà Dusan Vlahovic prende già forma. Ecco l’offerta per il bomber della Juventus

Non è un mistero che l’annata della Juventus sia stata, fino a questo momento, davvero altalenante. Alti e bassi, non solo per il rendimento discontinuo degli uomini di Massimiliano Allegri ma anche per quanto accaduto lontano dal rettangolo verde.

L’Inchiesta Prisma ha inciso non poco sul cammino in campionato della ‘Vecchia Signora’. I 15 punti di penalizzazione hanno spento i sogni scudetto e quasi del tutto quelli che riguardano la Champions. Saranno settimane calde quelle che anticiperanno la fine della stagione, visto che proprio legalmente parlando, potrebbero giungere buone nuove per il club torinese. Al di là di ciò, la dirigenza piemontese è già al lavoro sul calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la squadra, in vista della prossima stagione.

La sessione estiva di calciomercato rischia di sconvolgere la rosa. Sono tanti i calciatori in bilico nella squadra di Allegri, tra mancati rinnovi (Cuadrado dirà addio a zero, o il calciatore in scadenza Rabiot), partenze (Paredes tornerà al PSG dopo il deludente prestito) e probabili acquisti. Chi potrebbe finire per salutare la Torino bianconera è infine Dusan Vlahovic: un caso delicato, spinoso, che continua a tenere banco. Perchè fin dal suo approdo dalla Fiorentina nel gennaio 2022 per oltre 80 milioni di euro, il gioiello serbo non è riuscito a esprimersi sempre al meglio.

Addio Vlahovic: ecco il piano del Real Madrid

Quest’anno il feeling del centravanti con Allegri ha toccato i minimi storici e continuano cosi i rumors di mercato riguardanti il suo futuro. Il gioiello di Belgrado, sotto contratto fino al 2026, continua ad avere estimatori sparsi in giro per l’Europa. Non è quindi esclusa l’opzione cessione, con la ‘Vecchia Signora’ che in quel caso proverebbe ad incassare una cifra molto vicina a quella spesa poco meno di un anno e mezzo fa.

Chi sta studiando il possibile assalto estivo è il Real Madrid di Carlo Ancelotti. L’allenatore di Reggiolo sa bene che Benzema non è eterno e per caratteristiche tecniche, Vlahovic potrebbe rappresentare il perfetto erede del bomber transalpino. La pista che può regalare alle ‘Merengues’ il bomber classe 2000 vedrebbe, tuttavia, uno scoglio difficile da superare. Una trattativa non semplice visto le richieste ingenti della società torinese.

Florentino Perez, dal canto suo, per tentare di portare Vlahovic alla Casa Blanca, non intende nemmeno avvicinarsi a 70 milioni. Sia le ‘Merengues’ che soprattutto la Juventus dovranno fare le dovute valutazioni ma è chiaro che in così poco tempo, un patrimonio come Vlahovic non potrà assolutamente venire depauperato in maniera esagerata. In questo che potrebbe essere il suo ultimo anno a Torino, l’attaccante 26enne ha segnato 11 gol e siglato 4 assist in 28 apparizioni tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.