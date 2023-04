Salta la panchina di una big adesso: già scelto il sostituto

La panchina di una big sembra essere ormai pronta a cambiare. E anche la strada del sostituto è segnata.

La stagione ormai è pronta ad entrare nel suo vivo, ma per una big è ormai imminente il cambio in panchina. Il tecnico non sta assolutamente convincendo e quindi si lavora con attenzione alla possibilità di dare uno scossa alla squadra e naturalmente provare con un nuovo allenatore ad ottenere dei risultati importanti.

Anche la strada del sostituto sembra essere ormai segnata. Proprio per questo motivo ci attendiamo nel giro di poco tempo delle novità importanti anche sul nome del tecnico che potrebbe sedersi sulla panchina di questa big.

Rivoluzione in panchina: salta il tecnico, ecco chi arriva al suo posto

Una big è pronta a dare uno scossone immediato alla panchina considerando che, almeno per il momento, i risultati non stanno assolutamente convincendo. L’idea è quella di cambiare subito e non aspettare la fine della stagione proprio per consentire alla squadra di chiudere nel migliore dei modi l’annata ed iniziare a programmare con attenzione il futuro.

Stando a quanto riferito da L’Equipe, il futuro Galtier sembra essere ormai segnato e il cambio in panchina potrebbe arrivare già nelle prossime giornate considerando che il club non è assolutamente convinto dei risultati. Questo dovrebbe portare anche ad una scelta del sostituto e il favorito numero uno è sempre Zinedine Zidane.

Il tecnico francese ormai è da tempo nel mirino dei parigini e questa opportunità potrebbe consentire al PSG di anticipare la concorrenza e assicurarselo in anticipo. Naturalmente sono in corso tutti i ragionamenti del caso e nessuna decisione è assolutamente presa. L’ultima parola, come sempre accade in questi casi, spetterà al campo e non ci resta che attendere quindi le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire se davvero i parigini cambieranno allenatore.

Panchina PSG: in corsa anche Antonio Conte

L’esonero di Galtier porterà il PSG a prendere una scelta importante: scegliere da subito un big oppure un traghettatore in attesa della fine del campionato. L’ipotesi più probabile sembra essere la prima visto che di big disponibili non ne mancano.

Abbiamo parlato prima di Zidane, ma si guarda anche con attenzione a nomi come Conte, Pochettino e Nagelsmann. I ragionamenti sono in corso e nel giro di poco tempo ci potrebbero essere delle novità molto importanti considerando che il PSG potrebbe esonerare Galtier già nelle prossime settimane e quindi chiamare da subito il nuovo tecnico. Dubbi che saranno sciolti in davvero poco tempo.