Rabbia Leclerc, divorzio ad un passo: tifosi senza parole

Leclerc furioso per quanto sta accadendo alla Ferrari: se la rotta non cambia il divorzio sarà inevitabile, tifosi increduli

Tifosi senza parole. La Ferrari ha iniziato la stagione come peggio non poteva. In Australia è arrivata la conferma che il 2023 di Maranello sarà tutt’altro che facile. Zero punti tra Sainz e Leclerc. Lo spagnolo ha tagliato il traguardo, in una gara dalle mille emozioni, al quarto posto ma è precipitato in dodicesima piazza per la penalità di cinque secondi che ha subito per aver causato in un incidente durante la seconda delle tre partenze (lo scontro con Fernando Alonso).

Per il monegasco, invece, è andata ancora peggio. Leclerc non è riuscito neanche a terminare un giro, costretto al ritiro dopo un contatto. Inevitabile la frustrazione per il 16 della rossa che in questo inizio di annata è riuscito a tagliare il traguardo soltanto in un’occasione (settimo) con due ritiri. Non certo risultati in linea con le ambizioni di chi era convinto di poter recitare un ruolo da protagonista. Dopo l’illusione dello scorso campionato, con le due gare vinte nei primi tre GP, Leclerc ha prima incassato la delusione di veder Verstappen involarsi verso il titolo 2022 ed ora ‘ha toccato con mano’ quanto la Red Bull sia di un altro pianeta.

Questa Ferrari non può certo aspirare a lottare per il Mondiale con la monoposto austriaca. Allo stesso tempo la Rossa non può neanche trovarsi in situazioni che la vedono sotto nettamente anche ad Aston Martin e Mercedes. Del resto la classifica parla chiaro: il Cavallino Rampante è quarto nella classifica costruttori con appena 26 punti conquistati e un distacco di trenta lunghezze dalle frecce d’argento, 39 dall’Aston Martin e già quasi cento dalla Red Bull. La situazione della Rossa e di Leclerc è tutt’altro che solida.

Leclerc, addio alla Ferrari senza riscossa

Un peggio che sarebbe rappresentato dall’addio di Charles Leclerc alla scuderia che lo ha lanciato in Formula 1. Il monegasco ha sempre detto di voler vincere con la Ferrari, ma in questi anni non è riuscito mai realmente neanche a lottare per il titolo.

Ad Imola sono previsti aggiornamenti, ma al momento appare complicato vedere la Ferrari competitiva per la vittoria di questo Mondiale. Un altro anno di digiuno per Leclerc che ha il contratto in scadenza nel 2024. A questo punto è lecito ipotizzare che senza segnali di competitività, il pilota possa prendere in considerazione l’addio allo scadere dell’attuale accordo o addirittura già a dicembre 2023.

Ovviamente, molto dipenderà anche da quale sedile sarà libero: alla fine di questa stagione Hamilton potrebbe liberare il posto in Mercedes, mentre il prossimo anno scadrà l’accordo di Alonso con la Aston Martin. Senza escludere totalmente la suggestiva coppia di fenomeni alla Red Bull con Verstappen (nel 2024 terminerà il contratto di Perez). Ma qui siamo al ‘fantamercato’, per adesso parla la pista e per la Ferrari non sono certo buone notizie.