Messi va alla ‘piccola’: l’affare è reale, lo annuncia il presidente

Il campione argentino Lionel Messi potrebbe lasciare il PSG ed intraprendere una nuova e molto romantica avventura.

Cosa potrebbe esserci di più bello che tornare a casa alla fine di una carriera costellata di successi, riconoscimenti e record? È qusto il discorso che tante volte ha fatto Angel Di Maria, e di cui spesso si è parlato, a proposito di un ritorno al Rosario Central del ‘Fideo’. Una situazione che potrebbe verificarsi non solo per la stella della Juve, ma per tanti suoi connazionali e in generale per tanti fenomeni del calcio sudamericano.

Questa situazione potrebbe riguardare anche il talento argentino Lionel Messi, leggenda del calcio argentino e mondiale. L’esperienza al PSG della ‘Pulga’ non si sta sviluppando secondo quanto immaginato dallo stesso calciatore. Il tridente dei sogni con Neymar e Mbappé non ha portato trionfi in Champions League, e già da tempo si vocifera di un clamoroso ritorno al Barcellona, il club che lo ha lanciato nell’Olimpo del calcio mondiale.

Già, ma prima di vestire la blasonata maglia blaugrana, dove giocava il campione argentino? Al Newell’s Old Boys, la società calcistica con sede a Rosario che Messi ha salutato alla tenera età di soli 13 anni per trasferirsi in Spagna e fare incetta di titoli e soddisfazioni. Ora si discute di un clamoroso ritorno in Argentina, una possibilità che fa sognare tutti i tifosi sudamericani.

“Inseguiamo il sogno Messi”: l’annuncio apre la strada al ritorno

“Messi è il sogno di tutti, tantissimi tifosi argentini lo vogliono qui e con lui il Newell’s sarebbe la squadra più seguita del continente. Il tempo ci dirà se verrà o meno, ma noi lo aspettiamo“, ha dichiarato Pablo Allegri, vicepresidente del club argentino, nel corso di un’intervista rilasciata ad ‘As’.”Anche noi inseguiamo questo sogno, perchè la gente vuole rendergli omaggio con questa maglia, e noi abbiamo tanta voglia di vederlo nuovamente con noi”, ha concluso.

Le parole di uno dei maggiori esponenti del club sudamericano apre dunque la strada ad una tentazione che potrebbe essere difficile da ignorare per il fuoriclasse albiceleste. In passato lo stesso Messi ha dichiarato più volte di pensare seriamente a finire la carriera lì dove tutto iniziò, nel club che un bel giorno si trovò alla porta gli emissari del Barcellona, innamorati di questo folletto che sembrava provenire da un altro pianeta. Solo il tempo dirà se il ritorno al Newell’s della Pulga debba essere considerato solo un esercizio di fantascienza – e di fantacalcio – o se davvero la storia avrà uno straordinario lieto fine.