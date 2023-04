Polveriera Inter: Inzaghi è già esonerato

L’avventura di Simone Inzaghi alla guida dell’Inter sembra essere arrivata ai titoli di coda: la spaccatura all’interno dello spogliatoio

Decima sconfitta rimediata in Serie A per la compagine nerazzurra, già in campo nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus. L’Inter potrebbe così dimenticare la stagione fallimentare in campionato per concentrarsi sulle varie coppe. La squadra milanese affronterà nel match valido per i quarti di Champions League i portoghesi del Benfica. Sarà una doppia sfida entusiasmante con il club milanese che ritroverà un club lusitano dopo gli Ottavi contro il Porto.

Il mese di Aprile sarà decisivo anche per l’Inter, che dovrà dimostrare tutto il suo reale valore. Occhi puntati sull’allenatore Simone Inzaghi, che sembra essere diventato l’unico colpevole per gli scarsi risultati collezionati nell’arco della stagione.

A gennaio è arrivato il successo con la vittoria in Supercoppa italiana contro il Milan, ma in Serie A Lautaro e compagni hanno sperperato numerose occasioni per poi perdere il secondo posto in classifica entrando nella lotta serrata per la qualificazione alla prossima Champions League. Tanti gol sprecati da Lukaku nell’ultima sfida contro la Fiorentina, che ha sbancato San Siro grazie al gol di Bonaventura.

Inter, Inzaghi nel mirino: può dire addio in estate

Le prossime sfide tra campionato e Coppe saranno importanti per conoscere il futuro dell’allenatore piacentino. Negli ultimi due anni il tecnico ha perso partite decisive in campionato mandando all’aria il piano Scudetto dopo il trionfo dei nerazzurri, arrivato nell’anno precedente, sotto la guida di Antonio Conte.

Emanuele Gamba, giornalista di Repubblica, è intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CMIT, che ha rivelato il suo punto di vista su quanto successo tra la squadra e lo stesso Inzaghi:

“Tra le parti c’è tanta stanchezza. Si prova sempre lo stesso, lui fa le stesse sostituzioni e le esercitazioni. Tutti si sono stufati”. Tante gare perse, che potevano essere vinte tranquillamente, come rivelato dal giornalista. L’Inter sarà così impegnata su più fronti per arrivare fino in fondo: il futuro di Inzaghi sarà deciso dai risultati che riuscirà a collezionare in queste settimane intense sotto ogni punto di vista.

Non qualificarsi alla prossima Champions, sarebbe un danno enorme per la società nerazzurra: la voglia dei calciatori non è mai mancata, ma non sembra esserci quella rabbia che ha sempre contraddistinto i giocatori nerazzurri nell’arco delle annate precedenti. Un rush finale fondamentale per non sprecare il progetto iniziato diversi anni fa in casa Inter. Il futuro di Inzaghi e non solo verrà deciso nelle prossime settimane.