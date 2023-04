Intimo trasparente e nient’altro: Belen da bollino rosso

Fisico pazzesco e coperta soltanto da un intimo molto trasparente. Belen Rodriguez davvero letteralmente pazzesca.

Nel 2022 è stata la conduttrice di Le Iene, ma la splendida Belen Rodriguez, che tutti ormai chiamano affettivamente solo Belen, è partita da molto lontano prima in patria e poi in Italia. Oggi, non è più solo una modella ed è famosissima non solo qui in Italia e in Argentina, ma in tutto il mondo.

Abbiamo imparato a conoscere Belen quando era giovanissima e stupenda e la sua crescita nel paese è stata a dir poco esponenziale. Ricordiamo che la prima apparizione sul piccolo schermo, almeno in Italia, per la meravigliosa sudamericana, risale al 2007, quando entrò a far parte del programma Rai, La Tintoria. Lì, Belen aveva soltanto 23 anni.

Come detto, la splendida classe ’84 aveva iniziato a lavorare come modella già in Argentina, prima di approdare nel Paese d’origine dei suoi nonni. Tra le sue conquiste, non solo quelle nel mondo televisivo, ma anche quelle vere e proprie, spiccano diversi personaggi del mondo sportivo. Nello specifico l’ex calciatore di Milan e Roma Marco Borriello, un pilota, l’attuale fidanzato di Elodie Andrea Iannone ed ancora nel mondo dello spettacolo, Fabrizio Corona e Stefano De Martino.

Solo intimo trasparente, Belen da restare a bocca aperta

Il calcio parrebbe interessarle poco, anche se effettivamente, ha vissuto un derby, diversi anni fa. Quando infatti, scattò l’amore con Borriello, il calciatore giocava nel Milan, mentre la sudamericana ha posato qualche anno fa con la divisa dell’Inter. Il motivo è semplice, l’amicizia con il connazionale, Javier Zanetti. Infatti, la stupenda argentina, non ha mai collaborato con trasmissioni sportive, piuttosto ha preferito qualcosa di leggero come Colorado, Pirati e Scherzi a parte.

Sicuramente, lo ha fatto senza mai perdere di vista il suo lato sexy che ancora oggi, con lei che di anni ne ha 38, fa impazzire tantissimi fan. A seguirla su Instagram, ci sono ben 10,5 milioni di follower, ma non seguirla sarebbe davvero complicato. L’ultimo dei suoi tantissimi post, spiega con una foto, il perché. Eccola infatti, posare per una marca di intimo con le sue curve da mal di testa. Tra l’altro, indumenti che sono anche molto trasparenti e della bellezza di Belen, nascondono ben poco. Lei è sempre stupenda e di fatto, in meno di 24 ore, sono già arrivati quasi 200mila like.