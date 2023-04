Inter, nessun dubbio: scelto il nuovo allenatore

Per l’Inter non ci sono assolutamente dubbi per quanto riguarda il nome del nuovo allenatore

Le ultime prestazioni preoccupano e non poco la dirigenza in casa Inter. Ormai non è affatto un mistero che la posizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi sia sempre più a rischio. L’ennesima sconfitta rimediata in campionato contro la Fiorentina ha fatto infuriare non poco i tifosi e anche la stessa dirigenza nerazzurra non è rimasta affatto felice della prestazione della squadra.

Nelle ultime ore si sta discutendo molto riguardo il futuro di Inzaghi, anche riguardo un possibile esonero a stagione in corso. Molto difficile, a questo punto, che l’allenatore possa essere confermato per la prossima stagione. Nel frattempo spunta l’idea da parte dell’amministratore delegato, Beppe Marotta. A quanto pare spunta anche il nome di chi possa prendere il suo posto, nel caso in cui le cose non dovessero andare bene.

L’ex tecnico della Lazio ha il ‘fiato sul collo’ e sotto osservazione. Le prossime gare potrebbero risultare decisive. Le sue scelte di formazione sono nuovamente al centro delle polemiche. Il ko rimediato, in casa, contro il club viola di Vincenzo Italiano non è stato affatto digerito dai sostenitori nerazzurri, stufi ormai del suo atteggiamento e talvolta anche delle sue dichiarazioni nel post partita. L’ipotesi esonero al momento non è affatto da sottovalutare, soprattutto in vista dei prossimi match.

Inter, ultime chance per Inzaghi: pronto il sostituto

L’Inter giocherà un impegno molto delicato e fondamentale, se la vedranno con il Benfica per i quarti di finale della Champions League. Se anche in quel caso le cose non dovessero andare per il verso giusto allora la posizione dell’allenatore sarebbe davvero a rischio. Tanto è vero che spunta anche il nome del “traghettatore” della prossima stagione. Un profilo che i tifosi della ‘Beneamata’ conoscono molto bene e che approvano.

Si tratta del manager della Primavera, Christian Chivu. L’ex difensore rumeno, centrale dei nerazzurri del ‘Triplete’, è pronto a prendere in mano una squadra che sembra non avere gli stimoli giusti per affrontare le ultime partite di campionato. Il rumeno sarebbe disposto a lasciare la guida della squadra che allena ora per dare la “scossa” ai più “grandi”. Resterà da capire come si comporterà la prima squadra in vista dei prossimi impegni. Se dovessero arrivare altre sconfitte allora la posizione di Inzaghi sarebbe decisamente a rischio.