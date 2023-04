Juventus, super colpo dal Bayern: parla il giocatore

Travolta dalle vicende giudiziarie, la Juventus non perde di vista il mercato estivo sempre più vicino. Per i bianconeri è necessario rifondare la rosa

Sono tante le possibili partenze in casa Juventus e, almeno finora, pochi gli arrivi di cui si parla. Indubbiamente rimane difficile parlare di calciomercato vista la situazione extra calcistica che sta attanagliando la Cortinassa, ma (fino a prova contraria) la prossima stagione andrà pianificata al meglio e la rosa ricostruita su alcune pedine chiave.

La difesa sarà uno dei reparti più rivoluzionati, con alcuni giocatori in età “pensionabile” e altri che probabilmente non vedranno il loro contratto rinnovato. In casa bianconera la società potrebbe rivoluzionare le fasce difensive con il futuro di diversi calciatori (vedi Cuadrado e De Sciglio) in forte bilico. La società studia il mercato e valuta possibili alternative.

Pavard: “Del mio rinnovo non so nulla”

Intervenuto ai microfoni di Telefoot, programma sportivo francese, Benjamin Pavard ha parlato del suo futuro al Bayern Monaco. Il calciatore ha parlato cosi ai microfoni dell’emittente francese: “Attualmente non ci sono colloqui con la società, siamo concentrati sui nostri target stagionali, sto solo cercando di esprimere il mio miglior gioco, vincere competizioni. Vedremo quest’estate”.

Parole, quelle di Pavard, che lasciano sperare non solo la Juventus, ma tante big in Europa. Da quanto si apprende quindi il Bayern Monaco non avrebbe ancora avviato i colloqui per il rinnovo del terzino, il cui contratto scadrà a giugno del 2024. Nazionale francese, Pavard in questa stagione ha preso parte a 33 partite e ha collezionato 6 gol e 1 assist con la maglia del Bayern, non poco per un terzino destro.

Trasferitosi al Bayern dallo Stoccarda nel 2019, Pavard è diventato uno dei terzini più forti in circolazione, soprattutto per costanza fisica e di rendimento. Le sue dichiarazioni hanno fatto scattare l’allarme tra i tifosi tedeschi e soprattutto attirato l’attenzione di molte squadra. Avvicinarsi troppo alla scadenza vorrebbe dire lasciar partire il terzino per un prezzo inferiore a quello di mercato e anche la Juventus lo sa bene.

Valutato circa 35 milioni, il difensore transalpino sembra essere il profilo giusto per il sistema tattico di Massimiliano Allegri, giusto mix di esperienza e sostanza. Qualora il Bayern non avanzasse con in discorsi per un eventuale rinnovo, l’estate prossima sarebbe cruciale per permettere ai bavaresi di monetizzare, anche se il costo effettivo nel 2019 è stato proprio di 35 milioni di euro. I tedeschi vorranno rientrare quantomeno della spesa fatta, ma con il contratto di Pavard in scadenza non sarà facile. La Juve spera.