L’Inter brucia la Juve, arriva la stellina della Serie A: tutti i dettagli

Clamorosa beffa di mercato per la Juventus pronta per essere superata dall’Inter nella corsa al talentuoso italiano che milita in Serie A.

Juventus e Inter, non è solo derby d’Italia in campionato in Coppa Italia, ma anche sul mercato. Marotta pronto ad anticipare la concorrenza dei bianconeri per uno dei calciatori che maggiormente si stanno differenziando in Serie A in questa stagione. L’amministratore delegato nerazzurro, tra l’altro grande ex della ‘Vecchia Signora’ ed esperto di colpi a parametro zero, lo segue da diverso tempo.

Ha dimostrato in queste stagioni affidabilità, sicurezza soprattutto con parate da capogiro e prestazioni che gli hanno permesso di essere convocato in Nazionale. Dopo diversi anni in difesa della porta dell’Empoli è pronto per il salto di categoria e le recenti dichiarazioni del direttore sportivo dei toscani, Accardi, confermano i rumors di mercato: sarà l’ultima stagione di Vicario all’Empoli.

La corsa a Vicario registra l’Inter che sta bruciando tutte le big nel calciomercato. Una mossa a sorpresa visto e considerando l’andamento in campionato e con il futuro di Onana che appare in bilico. La crescita di Vicario è sotto gli occhi di tutto, in attesa del recupero dall’infortunio. Risultati altalenanti per i toscani, che a fine stagione potrebbe perdere Vicario per una cifra vicina ai 20 milioni di euro: l’estremo difensore dell’Empoli può cambiare club già nel calciomercato estivo.

Calciomercato, Inter e Juventus seguono Vicario

Il portiere piace per sicurezza e in questa stagione, giocando, ha notevolmente migliorato le sue qualità e i progressi sono incoraggianti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter sta superando le altre squadre per chiudere l’operazione Vicario considerando anche l’addio di Handanovic. I toscano proprietari del cartellino potrebbero monetizzare subito con la cessione dell’estremo difensore italiano. Zanetti ha dato fiducia a Vicario, con l’Inter pronta ad accontentare le richieste degli azzurri in queste settimane visto che anche la Juventus deve decidere il futuro di Szczesny in scadenza di contratto nel 2024.

Per altro, le due squadre sono da tempo interessate al calciatore e sono pronte ad un clamoroso testa a testa che si protrarrà fino alla sessione estiva di mercato. I nerazzurri sono momentaneamente in vantaggio e non si lasceranno scappare questa occasione di mercato. Onana potrebbe essere sacrificato in estate, con una cifra vicina ai 40 milioni di euro e la metà potrebbe servire per chiudere con uno dei migliori prospetti del panorama calcistico italiano.