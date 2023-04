Haaland su Onlyfans, invito a luci rosse dell’arbitro sexy

Notizia bomba che riguarda Erling Haaland: il campione del Manchester City ha ricevuto una proposta indecente da parte dell’arbitro donna. Riguarda il noto sito di intrattenimento.

Da diverso tempo è esploso il mito ed il successo di Onlyfans. Si tratta di un noto sito web di intrattenimento, per lo più per pubblico adulto, in cui ci si può tranquillamente iscrivere per pubblicare materiale personale ed intimo, guadagnandoci su views ed abbonamenti.

Tantissime persone attive sul web, sia maschi che femmine o anche in coppia, hanno deciso di sbarcare su Onlyfans con contenuti particolari e molto spesso hot. Non è un caso se questa piattaforma è divenuta davvero celebre ed è utilizzata per mettere in mostra le proprie qualità fisiche e le attività più intime, col fine di guadagnarci. Ma cosa c’entra il campione di calcio Erling Haaland con Onlyfans? ‘Niente paura‘, il biondo centravanti del Manchester City non ha aperto (per ora) alcun account sulla piattaforma web. Haaland ha ricevuto un ‘particolare invito’ da parte di un arbitro internazionale che si è fatta conoscere negli ultimi tempi.

Haaland potrebbe essere molto acclamato sulla piattaforma Onlyfans. Lo ha ammesso Debora Peixoto, influencer che ha dato la ‘benedizione’ al fuoriclasse norvegese. Debora è una modella brasiliana che, dopo aver indossato i panni di arbitro in patria, ha deciso di sfruttare le sue qualità fisiche ed attitudinali per sfondare su Onlyfans ed Instagram.

Debora Peixoto, la sexy arbitro lancia i calciatori internazionali su Onlyfans

La Peixoto è molto seguita ed acclamata per le sue doti, in particolare per un lato B molto apprezzato. ‘Zero peli sulla lingua’ per la bella Debora, la quale in una recente intervista ha parlato dei calciatori internazionali che avrebbero maggior successo su Onlyfans.

Haaland come detto sarebbe tra i più acclamati: “Avrebbe sicuramente molto successo. Alto, forte e giovane, la gente impazzirebbe per vedere tutto ciò che pubblica, quindi può pensarci seriamente”. Non solo il fortissimo bomber norvegese. Debora Peixoto pronostica un ottimo successo futuro su Onlyfans anche per altri campioni calcistici: “Vedo bene anche Mbappé, pure lui è giovane e forte e quando si ritirerà dal calcio potrebbe avere successo. Poi Cristiano Ronaldo, lui è già un sex symbol. Gli piace prendersi cura del proprio corpo, è lo stereotipo perfetto per il successo”. Chi invece non avrebbe grande seguito sulla piattaforma per adulti è Harry Kane, il capitano della Nazionale inglese: “Lo vedo timido e goffo, sono caratteristiche che non aiutano in questo contesto. Lo vedo più in una veste da papà”.