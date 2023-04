Juve-Roma, ci risiamo: scambio di prestiti tra ‘scarti’

Le strade di Juventus e Roma potrebbero intrecciarsi in ambito di calciomercato durante la prossima sessione estiva: lo scambio prende quota

Molti tifosi della Roma non sono soddisfatti del rendimento della loro squadra fino ad ora. Il nuovo e recentissimo ko contro la Lazio nel sentitissimo derby capitolino, in tal senso, brucia ancora parecchio. Lo stesso José Mourinho, probabilmente, si aspettava un percorso differente in questa stagione, anche se comunque è ancora viva la possibilità di vincere l’Europa League.

Ma l’insoddisfazione di fondo resta, motivo per cui appare in bilico la permanenza dello Special One sulla panchina giallorossa. Ad incidere parecchio in maniera negativa, senza dubbio, è stato il grave infortunio subito da Georginio Wijnaldum, appena due settimane dopo il suo approdo in quel di Trigoria. Frattura composta della tibia: un fulmine a ciel sereno per tutto il mondo Roma, tra cui lo stesso Mourinho. La sola presenza del portoghese, infatti, è stata determinante, poiché – come accaduto per Dybala – si è esposto in prima persona affinché il trasferimento dal Paris Saint Germain divenisse realtà. L’esperto centrocampista olandese, però, si è fermato ai box per diversi mesi e, involontariamente, ha complicato parecchio i piani del suo allenatore. Wijnaldum è un calciatore in prestito ed il club giallorosso deve valutare il suo riscatto.

Ora la domanda sorge spontanea: che ne sarà di Wijnaldum? Difficile dare una risposta adesso, ma aumentano le probabilità di una separazione tra le parti in causa. Questo perché all’ex Liverpool servirà ancora tempo per recuperare la forma di una volta e non è neanche detto che ci riesca, visto che la carta d’identità non gioca più a suo favore (33 anni il prossimo 11 novembre). Ecco che, in ambito di calciomercato, potrebbe generarsi un intreccio molto interessante con la Juventus. Il riferimento, entrando più nello specifico, è al centrocampista bianconero Arthur, che sta vivendo un’esperienza sfortunata e assolutamente fallimentare con la maglia del Liverpool, in prestito nella squadra di Klopp. L’ex Barcellona farà ritorno senza dubbio alla Continassa, per poi cercare un’altra sistemazione.

Calciomercato Juventus e Roma, idea scambio di prestiti Arthur-Wijnaldum

Secondo le ultime indiscrezioni non è da escludere un interessamento della Roma per l’estate. La permanenza di Mourinho potrebbe essere fondamentale per attuare questo scambio con Arthur ancora alla ricerca di un club dove rilanciarsi. La squadra capitolina potrebbe fare sicuramente al suo caso.

Tramite intermediari il club capitolino e la ‘Vecchia Signora’ potrebbero sviluppare un’idea di scambio, con Wijnaldum che invece partirebbe in direzione Torino. Considerando che si tratta di giocatori che oggi non danno più ampie garanzie dal punto di vista fisico e del rendimento in campo, l’operazione potrebbe pure semplicemente avvenire con la formula del prestito. Situazione, dunque, da monitorare. Juventus e Roma riflettono, staremo a vedere cosa succederà.