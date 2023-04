La Juve caccia Bonucci. Ma arriva un altro Leonardo

La Juventus si prepara ad una rivoluzione in vista dell’estate: Bonucci e non solo in uscita, pronto un nuovo colpo

Poche ore e la Juventus di Massimiliano Allegri farà finalmente ritorno in campo, per la sfida di campionato contro l’Hellas Verona. Una sosta, quelle per le nazionali, utile a ricaricare le batterie e fare il quadro della situazione. La ‘Vecchia Signora‘ è reduce da una stagione tutt’altro che liscia come l’olio, viste le tribolate vicende extracalcistiche che hanno fino a questo momento complicato non poco i piani in Serie A.

La penalizzazione di 15 punti causata dalla questione plusvalenze fittizie pesa e non poco: in tal senso, Allegri ce la sta mettendo tutta per far sì che i suoi ragazzi chiudano nella maniera più dignitosa possibile l’annata. In tal senso, in vista della prossima estate e del calciomercato che verrà pronto a regalare novità importanti, sono previsti non pochi cambiamenti all’attuale rosa dei bianconeri. La rivoluzione, sia a livello dirigenziale che tecnico, sembra ormai dietro l’angolo. E tra le valutazioni che ormai da tempo sono in corso ai vertici del club piemontese, una su tutte terrà banco fino alle prime settimane dopo la chiusura del campionato.

Il destino di Massimiliano Allegri non è stato ancora deciso ma, ormai da mesi, si vocifera di una possibilità concreta: quella dell’addio. Nonostante un contratto firmato fino al giugno 2025, infatti, il ‘Conte Max’ potrebbe venire rimpiazzato in nome di una tabula quasi rasa, ed un rilancio, inevitabili. Ecco quindi che con la partenza del tecnico livornese, un nome su tutti intrigherebbe la Juventus: Igor Tudor. Attualmente alla guida del Marsiglia, con cui ha un accordo per un’altra stagione, il 44enne croato segnerebbe in prima persona anche una primissima doppia operazione di mercato.

Addio Bonucci: Tudor porta il sostituto

Perchè con lui a Torino, Leonardo Bonucci potrebbe finire per dire addio e lasciare spazio a profili più giovani. E Tudor, da questo punto di vista per rimpiazzare l’esperto centrale prossimo ai 36 anni, porterebbe con sè uno dei gioielli del Marsiglia. Si tratta di Leonardo Balerdi, 24enne argentino ma con passaporto italiano. In scadenza nel 2026, Balerdi ha collezionato fino a questo momento ben 36 presenze tra campionato e coppe, con 1 gol ed 1 assist all’attivo.

Numeri che piacciono alla Juve e che hanno convinto lo stesso Tudor nel corso dei prossimi mesi. Il nuovo allenatore della Juventus ripartirebbe da un nuovo Leonardo, al centro della difesa. Via Bonucci, ecco Balerdi per il quale il Marsiglia ha intenzione di chiedere una cifra relativamente bassa: per 15 milioni di euro, infatti, il giocatore potrebbe salutare in estate. E la Juve, con Tudor tra i papabili ritorni da giugno, sarebbe in primissima fila per il classe 1999.