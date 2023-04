“Prove false”: il club chiede le dimissioni del presidente

Scoppia un nuovo scandalo in campionato. Il club ha chiesto le dimissioni del presidente perché avrebbe fornito prove false.

La stagione è ormai pronta ad avviarsi verso la sua fase conclusiva, ma sono diversi i punti da chiarire iniziando da tutti i processi in corso e che sembrano essere destinati a cambiare il destino dei club coinvolti (e non solo).

Naturalmente ancora è tutto aperto e può succedere qualsiasi cosa, ma un club ha deciso di andare all’attacco chiedendo le dimissioni del presidente della Lega. L’accusa è quella di prove false per condannare la squadra. Per il momento non si hanno altre certezze e sono in corso tutti gli approfondimenti del caso per cercare di accertare meglio quanto accaduto.

Un club contro il presidente: la dura accusa

E’ iniziata la battaglia tra il club e il presidente. La dirigenza ha deciso di avanzare la richiesta di dimissioni del numero uno perché, almeno secondo quanto rivelato dalla squadra, avrebbe portato sul tavolo prove false per portare alla condanna del club e, di conseguenza, mettere in forte dubbio il futuro dello stessa squadra.

Ora naturalmente sono in corso tutti gli approfondimenti del caso e nelle prossime settimane saranno prese decisioni sicuramente molto importanti. Ma, stando a quanto riferito da La Vanguardia, Tebas avrebbe portato al pm delle prove false sulla vicenda Negreira per portare ad una condanna del Barcellona.

Articolo che ha immediatamente provocato la dura reazione del club blaugrana, che in una nota ha chiesto le dimissioni del presidente della Liga Tebas. Pr il momento numero uno del calcio spagnolo non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro visto che ha subito smentito quanto scritto dal quotidiano spagnolo. Ma la situazione in casa Barcellona non è sicuramente delle migliori e il rapporto con la Lega è sempre molto piùcritico e non sappiamo cosa potrà accadere nelle prossime settimane in questo caso.

Ultime LaLiga: è rottura tra Barcellona e Tebas

I rapporti tra il Barcellona e Tebas ormai sono ai minimi storici da tempo. Il numero uno del calcio spagnolo, come detto, non ha nessuna intenzione di fare sconti al club blaugrana e da parte loro i catalani stanno chiedendo un passo indietro al presidente dopo quanto scritto da La Vanguardia.

Sicuramente la situazione non è delle migliori e per il momento il destino del club non si conosce assolutamente. Il Barcellona spera di uscire senza penalizzazione dal caso Negreira, ma le sensazioni non sono positive e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente molto più chiaro.