Pogba-Juve, è finita: la conferma arriva in diretta

Il centrocampista della Juventus, Paul Pogba, continua a vivere una stagione molto complicata e le parole di mister Allegri fanno riflettere

La grande delusione di questa stagione della Juventus si chiama Paul Pogba. Il percorso della ‘Vecchia Signora’ fra tutte le competizioni, finora, è stato caratterizzato da alti e bassi e l’ex centrocampista del Manchester United praticamente non ne ha mai fatto parte.

Il talento francese ha giocato soltanto 35 minuti in totale, con sole due presenze stagionali. Per giunta, era arruolabile nel match d’andata degli ottavi di finale contro il Friburgo, ma mister Massimiliano Allegri ha deciso di non convocarlo per essere arrivato in ritardo al ritiro della squadra bianconera. Insomma, di male in peggio. Il problema al menisco è stato curato male, anche e soprattutto a causa di una gestione rivedibile da parte del calciatore stesso. E come se non bastasse, di recente il ‘Polpo’ ha subito un nuovo infortunio: lesione all’adduttore e conseguente stop di almeno 20 giorni. Stiamo parlando di colui che avrebbe dovuto cambiare il volto della mediana juventina, ma è ormai diverso tempo che è frenato dagli infortuni. La situazione non è affatto semplice da gestire e il tecnico livornese appare sempre più sconsolato.

Sembra non esserci una via d’uscita o perlomeno pare che serva molto tempo per trovarla. La Juventus, però, ha bisogno di Pogba adesso. La mezz’ala, infatti, potrebbe essere di grande aiuto in questo finale concitato di stagione. Ma sul recupero del classe ’93 si registra parecchia incertezza, come testimoniano le parole rilasciate da Allegri nella conferenza stampa prima del match contro il Verona: “Al momento non so dire quali possano essere i tempi di recupero e quando Pogba potrà tornare a disposizione. Sta lavorando e l’adduttore va meglio. Dovremo vedere come reagirà il ginocchio nei prossimi giorni, allenamento dopo allenamento”. Tali affermazioni, secondo quanto riferisce il noto quotidiano ‘Tuttosport’, aumentano le preoccupazioni e i dubbi legati al francese.

Juventus, aumentano i dubbi su Pogba: il punto sul futuro

Siamo di fronte ad un ‘caso clinico’ non da poco e non si riesce a dare una svolta a questa stagione. Il rischio, inoltre, è che la soluzione non si possa trovare a breve termine. Più passano i giorni e più c’è l’impressione che il tutto stia perfino peggiorando, con Allegri che allo stato attuale delle cose non può pensare di puntare su Pogba.

E allora cosa ne sarà del 30enne? Nonostante la Juventus sia alquanto scontenta di come stiano andando le cose, difficilmente Pogba si muoverà in estate. Dato che il suo contratto, da 8 milioni di euro netti a stagione più 2 di bonus, potrà beneficiare del Decreto Crescita soltanto in caso di permanenza del calciatore in Italia per due anni almeno. Perciò, ogni discorso relativo al suo addio sarà posticipato al 2024.