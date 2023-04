Inter, arriva un ex Juve: il rinforzo è servito

L’Inter continua a seguire da vicino sul calciomercato un giocatore ex Juventus che aveva provato a prendere già nella sessione di gennaio

Siamo in una fase molto delicata della stagione, ma la dirigenza dell’Inter non perde mai di vista le varie tematiche legate al fronte calciomercato. L’estate si sta avvicinando piano piano e la ‘Beneamata’ deve pianificare i prossimi movimenti sia in entrata che in uscita.

Al momento la certezza è una: Milan Skriniar abbandonerà la nave nerazzurra. Il centrale slovacco, a meno di sorprese a questo punto clamorose, diventerà un nuovo giocatore del Paris Saint Germain a partire dal 1 luglio. Lo slovacco non ha accettato la proposta di rinnovo della società meneghina, che ora dovrà sostituirlo andando a prendere una pedina all’altezza. Compito non semplice, a maggior ragione considerando che l’ex Sampdoria va via a parametro zero. L’amministratore delegato Giuseppe Marotta, però, si è già trovato in situazioni simili e ha assolutamente le capacità, insieme al suo team, per rimediare alla dolorosa partenza del classe ’95. Un tentativo, in realtà, è stato fatto pure durante la sessione di gennaio, con l’Inter che ha avanzato una proposta di prestito con diritto di riscatto all’Atalanta.

L’obiettivo, in particolare, era cercare di assicurarsi le prestazioni del centrale ex Juventus Merih Demiral, un profilo che continua ad intrigare non poco dalle parti di Appiano Gentile. Il turco aveva detto sì all’ipotesi di un passaggio immediato in nerazzurro, ma non si è raggiunta l’intesa sui conti e sulla formula. Anche perché il PSG offriva troppi pochi soldi per l’acquisto anticipato di Skriniar. La pista Demiral potrebbe riaccendersi nelle settimane a venire, dato che la ‘Beneamata’ tiene ancora il mirino puntato su di lui. La situazione, però, pare sia legata al rinnovo di Alessandro Bastoni, che presenta un contratto in scadenza giugno 2024 ed è al centro di una discussione per il prolungamento del contratto.

Inter, Demiral legato a Bastoni: c’è anche Scalvini

Tant’è che l’agente del ragazzo, Tullio Tinti, nelle scorse ore si è recato presso la sede dell’Inter per trattare il rinnovo coi rappresentanti del club milanese. E all’uscita ha rilasciato queste dichiarazioni ai cronisti presenti: “Non so perché i tifosi dovrebbero essere agitati. Io e Bastoni non abbiamo mai detto certe cose“.

Il procuratore ha aggiunto: “Lui è tifoso interista e ha grande interesse di rimanere all’Inter“. Insomma, la volontà del difensore sembra molto chiara, poi però bisogna trovare la quadra su tutto il resto. Se ciò non dovesse avvenire, a quel punto la ‘Beneamata’ potrebbe convincersi a tentare l’assalto vincente a Demiral – valutazione intorno ai 25-30 milioni di euro -, che comunque non è l’unico nome sulla lista di Marotta. Piace tantissimo pure Giorgio Scalvini, anche se per il gioiellino classe 2003 della ‘Dea’ si registra molta concorrenza, soprattutto dalle big di Premier League.