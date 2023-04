Allegri accontentato, c’è il primo ‘colpo’ della Juve: firma subito

La Juventus è pronta a chiudere il primo colpo in vista della prossima stagione. La firma è imminente, Massimiliano Allegri può finalmente sorridere.

In attesa di un responso definitivo sulle vicende giudiziarie in corso, la dirigenza della Juve ha deciso di accontentare una precisa richiesta del tecnico livornese. Il mese di aprile è iniziato e la Juventus si prepara per un vero e proprio tour de force. I bianconeri scenderanno in campo ogni tre giorni. In ballo, oltre alla rincorsa in campionato per un posto nella prossima Champions League, ci sono le due semifinali di Coppa Italia contro l’Inter e le due sfide contro lo Sporting Lisbona valide per i quarti di finale di Europa League.

Nel frattempo, fuori dal campo, la nuova dirigenza bianconera sta lavorando per costruire la rosa della prossima stagione. La chiusura del primo colpo è ormai imminente: Massimiliano Allegri può sorridere, la sua richiesta sta per essere esaudita. Tra le questioni centrali in casa Juventus c’è sicuramente quella legata ai rinnovi di contratto. Molti giocatori infatti sono in scadenza e non sanno ancora se proseguiranno o meno con la maglia bianconera anche il prossimo anno.

Il record è incredibile, la storia sta per essere riscritta

Le situazioni più calde riguardano sicuramente Adrien Rabiot, che si sta rendendo protagonista di una grande stagione ma che allo stesso tempo ha molte richieste dalla Premier League, Angel Di Maria, ancora combattuto tra la decisione di rimanere un altro anno in Europa oppure tornare subito in Argentina, e il difensore brasiliano Alex Sandro. Il brasiliano, dopo un paio di anni in evidente calo sia fisico che mentale, sembra aver trovato nuova linfa nel ruolo di braccetto sinistro nel 3-5-2 proposto molte volte da Allegri in questa stagione. Per questo motivo, sotto specifica richiesta del tecnico livornese, la Juventus ha deciso di puntare ancora su di lui.

Nel contratto del difensore, in scadenza a giugno 2023, è presente una clausola per il rinnovo automatico al raggiungimento di una soglia di presenze che Alex Sandro riuscirà a raggiungere. La squadra bianconera ha la possibilità di liberarsi del calciatore pagando un indennizzo intorno ai 2 milioni di euro, ma la volontà da entrambe le parti è quella di proseguire ancora insieme.

Ora Alex Sandro, in caso di conferma, ha la possibilità di diventare lo straniero con più presenze nella storia del club. Infatti finora sono ben 299 le apparizioni collezionate dal suo arrivo nel 2015: davanti a lui ci sono solamente due ex campionissimi come Pavel Nedved, fermo a 327, e David Trezeguet, che ha raggiunto quota 320. Una bella soddisfazione per un giocatore spesso tanto criticato anche dai suoi stessi tifosi, ma che ha sempre dimostrato grande professionalità e attaccamento alla maglia.