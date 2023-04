Addio al calcio: rivelazione sconcertante di un ex protagonista della Nazionale italiana

Una voglia incredibile di tornare protagonista. Il calciatore della Nazionale di Mancini aveva pensato al ritiro.

Gli infortuni possono influenzare in maniera negativa la carriera di un calciatore ai massimi livelli. Spesso non si riesce a tornare al top dovendo fare i conti con una continua riabilitazione e con pericolose pericolose. E’ il caso di uno dei protagonisti, anche con la Nazionale italiana vittoriosa agli Europei, che aveva pensato all’addio al calcio giocato.

Anche questa stagione è stata tormentata da un lungo infortunio. Il terzino del Milan, Alessandro Florenzi, è tornato a parlare anche di questi mesi complicati. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, si è fatto strada nel mondo dei grandi partendo dalla Serie B con il prestito a Crotone, poi l’exploit proprio nella squadra della Capitale. Protagonista anche al PSG, ha conquistato l’ultimo Scudetto del Milan. Ai microfoni di SportMediaset ha mostrato tutta la sua felicità per essere tornato a disposizione di Stefano Pioli benedicendo la sosta: “Una manna dal cielo, così ho potuto continuare a lavorare”.

Il jolly 32enne ha spiegato di aver opzionato anche il possibile addio al calcio: “Ho pensato anche a nuove strade durante questi mesi”, facendo riferimento anche alla decisione finale di appendere gli scarpini al chiodo. Il richiamo del terreno di gioco è stato però più forte con sfide importanti per i rossoneri che affronteranno il Napoli per ben tre volte nel giro di pochi giorni.

Florenzi, l’addio al calcio: ora è voglioso di tornare protagonista

Dopo il lungo infortunio, l’ex Roma è pronto a rimettersi in carreggiata per dare il suo contributo quando sarà chiamato in causa. Il tecnico rossonero sta valutando la possibilità di tornare alla difesa a quattro, un modulo che permetterebbe di sfruttare Leao nella posizione dello scorso anno come esterno sinistro, ruolo che lo ha lanciato come protagonista.

Napoli-Milan rappresenterà una sfida speciale anche per lui, che ritroverà il suo ex allenatore Luciano Spalletti. Tra i due ci sarà un abbraccio affettuoso come rivelato dallo stesso Florenzi: “Resterà uno degli allenatori più influenti nella mia carriera”. L’allenatore della compagine azzurra ha realizzato un grande lavoro alla guida del Napoli, ma tutto potrebbe cambiare per quanto riguarda in Champions League. Il blasone dei rossoneri è ben noto nella massima competizione europea, ma gli azzurri stanno vivendo un momento magico sia in campionato che in Champions. L’infortunio di Victor Osimhen non cambierà le dinamiche con la squadra partenopea, ormai conscia della propria forza avendo anche una rosa molto lunga.