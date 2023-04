Lascia la Juve e va al Napoli per Osimhen: scambio a tre

Victor Osimhen infiamma il mercato già da adesso: intreccio clamoroso sull’attaccante del Napoli che coinvolge la Juventus

Nelle due precedenti annate, si era già intravisto in lui un potenziale enorme, frenato però da qualche infortunio di troppo. Quest’anno, Victor Osimhen ha finalmente liberato tutto il suo talento, diventando protagonista insieme al Napoli di un’annata da sogno.

L’attaccante nigeriano e gli azzurri stanno dominando la Serie A e sono sempre più vicini alla vittoria dello scudetto, traguardo che i tifosi attendevano da ben 33 anni. In più, anche in Europa gli azzurri si stanno facendo valere e inevitabilmente tutti gli sguardi finiscono per posarsi sul numero 9 della squadra di Spalletti.

Il diretto interessato, interpellato in merito, avrebbe fatto sapere di non pensare minimamente al futuro in questo momento e di essere concentrato solo sul Napoli. Ma è chiaro che in estate sarà lui uno dei nomi più caldi.

Osimhen senza limiti, le cifre prendono il volo

Numeri pazzeschi i suoi, del resto. 21 reti in campionato, largamente capocannoniere, più altri 4 gol in Champions League. Fanno un totale di 25, con 5 assist, in 29 presenze. Sul calciatore c’è l’interesse di diverse big europee: dal Bayern Monaco al PSG senza dimenticare le big di Premier League. E non tarderanno a fine stagione a palesarsi sotto forma di proposte indecenti. De Laurentiis, dal canto suo, ha dichiarato di non pensare a una cessione del suo bomber, ma le cose potrebbero cambiare davanti ad una grande offerta. La valutazione del nigeriano supera già in questo momento i 100 milioni di euro e potrebbe spingersi ancora più in alto. E c’è chi sta provando a battere sul tempo la concorrenza con una proposta particolare.

Un intreccio che riguarda anche la Juventus, con uno scambio a tre che avrebbe davvero del clamoroso. C’è il nome in ballo di Leandro Paredes, anche se la proposta arriverebbe dal Psg. L’argentino, in prestito ai bianconeri, non sarà riscattato dopo l’annata deludente e tornerà in Francia. Lo stesso, di rientro dal prestito al Galatasaray, dovrebbe fare Icardi. Ecco dunque che i due sudamericani potrebbero essere messi sul piatto dai parigini come moneta di scambio per arrivare a Osimhen, secondo quanto riporta ‘RMC Sport’. Il piano di Campos per mettere le mani sul nigeriano però non si annuncia facile. Innanzitutto, andranno convinti i due giocatori di cui sopra a trasferirsi in azzurro. E soprattutto, andrà convinto De Laurentiis.