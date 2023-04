Svolta in panchina: lo vuole il presidente, annuncio in arrivo

Clamorosa svolta in panchina: il presidente lo vuole e l’annuncio sembra essere in arrivo. Ecco tutti i dettagli della trattativa.

Le squadre iniziano a guardare con molta attenzione al futuro e sicuramente il primo passo è quello di capire su quale allenatore puntare. E presto per una squadra ci potrebbero essere delle importanti novità.

Secondo quanto riferito dal The Sun, infatti, un club ha ormai scelto il tecnico per volontà del presidente e l’annuncio sembra essere in arrivo. Si tratta di un passaggio molto importante per iniziare a programmare con attenzione la prossima stagione e naturalmente provare a individuare gli obiettivi da raggiungere nel giro di davvero poco tempo.

Svolta in panchina: scelto l’allenatore, i dettagli

Il campionato è sicuramente in corso e quindi pensare troppo al futuro non sempre fa bene. Ma in questo momento sono sicuramente in corso le riflessioni per capire chi scegliere in panchina per provare a raggiungere obiettivi importanti e provare anche magari ad ottenere successi sia nazionali che internazionali.

Per questo motivo, stando alle ultime indiscrezioni, il presidente ha ormai deciso il tecnico e l’annuncio potrebbe essere una questione di giorni. Si tratta, come detto in precedenza, di un passaggio fondamentale per iniziare a ragionare con attenzione sulla prossima stagione. Dall’Inghilterra sono certi che ten Hag nel giro di poco tempo prolungherà il contratto con il Manchester United.

Una scelta che sembra essere slegata all’arrivo della nuova società, pronta comunque a continuare con lui in panchina. Quindi la fiducia nei confronti di ten Hag è completa e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per aver un quadro molto più chiaro e naturalmente capire se alla fine questa fumata bianca ci sarà oppure no.

Sicuramente la speranza è quella di continuare il progetto iniziato ormai da diverso tempo e quindi difficile che ci possa essere un passo indietro. Ma, come sempre, sono in corso i ragionamenti e le decisioni saranno prese solamente dopo un confronto con il tecnico.

Ultime Manchester United: ten Hag verso la conferma

Il Manchester United è pronto a confermare ten Hag per la prossima stagione. L’obiettivo del club inglese è sempre quello di poter creare un progetto vincente e per farlo si è deciso di puntare sull’olandese.

I passi indietro in questo momento non sembrano assolutamente previsti, ma la strada è lunga e può succedere davvero di tutto considerando che per il momento la tanto attesa fumata bianca ancora non c’è stata. Ma le idee della proprietà sono chiare e il Manchester United è pronto a puntare ancora una volta su ten Hag.