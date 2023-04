Vlahovic osannato sui social, la prestazione in nazionale la dice tutta: è colpa di Allegri

L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic è stato uno dei protagonisti con la Serbia. Ancora Allegri nel mirino.

Il centravanti della Juventus Dusan Vlahovic è rinato durante questa pausa Nazionali grazie alle 3 reti messe a segno nelle due sfide giocate con la sua Serbia. Il web si è subito scatenato osannando le prestazioni dell’ex Fiorentina e riportando in auge una vecchia e turbolenta questione.

La pausa Nazionali, l’ultima prima del termine della stagione, ha chiuso i battenti. In attesa del ritorno dei campionati e delle coppe sono già molti i temi di discussione che hanno preso piede nelle ultime ore. In casa Juventus, in vista della partita interna con il Verona, inevitabilmente fondamentale in vista della rincorsa alla Champions, a tenere banco è in particolare la questione Dusan Vlahovic.

Il serbo sta vivendo una stagione fin qui complessa ma le sue prestazioni con la nazionale hanno ridato entusiasmo a lui e ai tifosi. I tifosi bianconeri sono tornati ad osannarlo a discapito di una persona: il tecnico bianconero Max Allegri. 2 partite, 165 minuti giocati e 3 gol per una media di una rete ogni 41 minuti, questo il bilancio estremamente positivo con cui Dusan Vlahovic ha chiuso la parentesi con la Serbia in questa sosta per la Nazionali. I dati mostrano quindi un attaccante ritrovato, molto più simile a quello che la Juve acquistò a gennaio 2022 per più di 80 milioni che a quello nervoso e con pochi gol all’attivo di questo 2023.

Juve, è un Vlahovic a due volti: è colpa di Allegri?

I tifosi bianconeri, almeno quelli che in questo periodo difficile hanno sostenuto il proprio numero 9 anche dinanzi a prove ampiamente sotto la sufficienza, si sono quindi subito riversati sul web, pronti ad ‘osannare’ le gesta di Vlahovic sottolineando come il talento del ragazzo sia cristallino ed un periodo no, o meglio una stagione dal rendimento altalenante, non possa mettere in dubbio le sue qualità, ma che piuttosto il colpevole sia un altro: Massimiliano Allegri. Su tutti i social network, Twitter in particolare, i tifosi della Juventus si sono scatenati ai gol di Vlahovic. Dall’amicizia con Kostic al rendimento diverso tra campionato e Nazionale, i meme ed i post dei tifosi del club bianconero sono diventati in poco tempo virali.

Certo i dati regalati da questo 2023 sembrano sostenere questa tesi. Vlahovic, infatti, in questo inizio di 2023 ha una media gol in Nazionale, nettamente superiore a quella in maglia bianconera. L’obiettivo sia per il giocatore che soprattutto per Allegri sarà quindi, di ripartire dalla gara di sabato contro il Verona. Dusan vuole ritrovare quella continuità realizzativa anche con il club così in modo da mettere a tacere sia le polemiche che i recenti rumors di calciomercato.